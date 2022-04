Euro digitale, arriva la spinta Ue. Parte la consultazione di mercato

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione europea. È questo uno dei ruoli chiave che il nuovo euro digitale, il cui varo è al vaglio della Commissione europea e della Bce, è destinato ad avere nel prossimo futuro. Una funzione nuova, che forse non a caso viene evidenziata in un periodo in cui ancora una volta la riduzione della dipendenza dell’Europa dall’estero assume un’importanza geopolitica cruciale.

La Commissione Ue ha pubblicato mercoledì scorso una consultazione aperta al mercato sull’...