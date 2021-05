Euro digitale, il cantiere della Bce ora preoccupa la banche

4' di lettura

L’euro digitale allo studio della Bce è per ora solo un progetto, che forse diventerà realtà entro cinque anni. Ma fa già discutere il mondo finanziario che si divide tra chi ne intravede le enormi opportunità per la difesa e il rafforzamento dell’Europa anche da un punto di vista geopolitico e chi invece evidenzia i rischi di disintermediazione del sistema bancario che conseguirebbero alla possibilità per ogni cittadino europeo di avere un deposito (digitale) diretto presso la Bce.

Strumenti di pagamento digitale

Cosa si intende...