Euro e dollaro: tre fattori per capire dove andranno le monete La moneta unica è debole rispetto al biglietto verde. Le politiche monetarie espansive di Fed e Bce, la richiesta di liquidità negli Usa e il rischio politico in europa. Sono tra i principali market mover di Vittorio Carlini

(REUTERS)

3' di lettura

Il 31 marzo scorso l’euro, rispetto al dollaro, ha toccato il livello di 1,09. Certo: il 22 dello stesso mese il tasso di cambio era ancora più giù a 1,067. E, tuttavia, le quotazioni di questi giorni segnalano la debolezza della moneta unica. La quale, secondo il Big Mac Index, sarebbe sottovalutata di circa il 20%. Il che non dovrebbe essere. Vediamo i perchè.

La politica monetaria della Fed

La Federal reserve, in risposta alla prevista gelata economica negli Stati Uniti (e non solo) dovuta al Covid-19, ha avviato una politica monetaria ultra espansiva illimitata. Un mix di mosse senza precedenti, come mostra la stessa recente possibilità, offerta alle altre banche centrali, di temporaneamente scambiare i Titoli di Stato Usa in loro possesso con dollari. Quei dollari che, peraltro, sono previsti arrivare in quantità notevole anche grazie al maxi piano di aiuti da 2.000 miliardi approvato dal Parlamento. Insomma: un flusso “monstre” di biglietti verdi. Il quale, costituendo una forte spinta dal lato dell’offerta, dovrebbe avere l’effetto di fare calare il valore della divisa statunitense. In particolare verso l’euro. Questo, tuttavia, finora non accade. Ci sono, evidentemente, delle forze che contrastano la discesa.

Le mosse della Bce

Già, ma quali? Una, la più facile da inquadrare nel radar, attiene sempre alle politiche monetarie ed è esercitata dalla Bce. L’istituto presieduto da Christine Lagarde ha anch’esso approntato, come altre banche centrali, il proprio “bazooka” anti-recessione. Una strategia dove, ad esempio, sono state di fatto eliminate le “capital key” (tetto massimo di acquisti pro quota di titoli governativi emessi da ogni singolo Stato dell’Emu) riguardo allo shopping di asset. Si tratta di un programma che, di là dall’ammontare e dalle tecnicalità, concretizza anche in Europa una mega-iniezione di euro sul mercato. Il che indebolisce, a sua volta, la moneta di Eurolandia.

La quale tuttavia, a detta di vari esperti, ha comunque una quotazione eccessivamente bassa rispetto al dollaro. Non giustificabile con la sola Bce. Insomma: deve esserci qualcos’altro. «A ben vedere- spiega Antonio Cesarano, chief global strategy di Intermonte advisory- negli Stati Uniti, nonostante gli sforzi della Fed, persiste una forte e preponderante domanda di dollari. C’è richiesta di liquidità, soprattutto da parte delle imprese per fronteggiare l’emergenza». Si tratta di una situazione che, indirettamente, è provata dall’andamento del Libor. Il tasso interbancario a 3 mesi, nonostante la Fed abbia ridotto il costo del denaro, nella seconda parte di Marzo è salito. «Il chiaro segnale di come, da un lato, la domanda di “dollari fruscianti” persista»; e, dall’altro, che gli istituti finanziari non si fidano molto della controparte e richiedono un maggiore premio al rischio.

Effetti collaterali

Ma non è solo questione di fiducia. Ci sono anche gli effetti collaterali. Così accade, ad esempio, con la dilazione del pagamento delle rate dei mutui concessa alle famiglie dal maxi piano anti-crisi. Questi “mortgage” sono spesso cartolarizzati e il compito d’incassare le rate è in capo a società terze (non di rado banche). Ebbene: nel momento in cui, a causa della dilazione, il flusso delle rate viene meno i soggetti terzi entrano in difficoltà e chiedono liquidità. Di nuovo si crea altra domanda che tiene su la quotazione della divisa Usa.