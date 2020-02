Euro sempre più debole: è la recessione? In un contesto di tassi di interesse profondamente negativi come quello dell'area Euro, una bassa volatilità incoraggia gli operatori sul mercato FX a prendere in prestito Euro per investire in altre aree valutarie di Marcello Minenna

(Sergey Nivens - stock.adobe.com)

Si stanno moltiplicando i campanelli di allarme per un'imminente recessione nell'area Euro. I dati di dicembre relativi alla produzione industriale, che non ancora scontano gli effetti dello shock provocato dal coronavirus, sono realmente pessimi: -4,14% anno su anno per l'intera Eurozona, -4,3% per l'Italia ed addirittura -6,78% per l'economia tedesca. Al di là della manifattura che arranca da mesi, a preoccupare è soprattutto il fatto che nell'ultimo mese abbia mostrato una contrazione intensa anche l'indice relativo all'edilizia, uno degli ultimi settori ancora solidi in Germania.

GERMANIA, ANDAMENTO DI ALCUNI INDICI CONGIUNTURALI (Fonte: Statistisches Bundesamt)

Negli ultimi giorni anche la Bundesbank si è unita al coro di illustri istituzioni che stanno spingendo affinché il governo tedesco reindirizzi parte del suo significativo avanzo di bilancio (13,5 miliardi di € nel 2019) verso uno sostegno agli investimenti ed alla domanda; il nuovo quadro normativo che si sta delineando dopo il varo del green deal europeo con la definizione di una tassonomia degli investimenti green potrebbe essere un ottima bussola di orientamento per un esecutivo determinato. Tuttavia l'aumento dell'incertezza politica in Germania non induce particolare ottimismo in un cambio di atteggiamento del governo teutonico.

Il contesto economico in peggioramento spiega molto dell'attuale debolezza dell'Euro, non solo nei confronti del Dollaro, ma rispetto a tutte le principali valute internazionali. Negli ultimi 2 anni la moneta unica ha perso il 12,5% sul Dollaro, l'8% sul Franco Svizzero ed il 10% sullo Yen. Il calo si è determinato in sincronia con il progressivo rallentamento della congiuntura economica globale e della produzione manifatturiera; nell'economia export-led dell'area Euro la prima vittima illustre sono state le esportazioni.

EUROZONA, ANDAMENTO DEI VOLUMI DELLE ESPORTAZIONI Variazione % 12 mesi media mobile 3 mesi (Fonte: Elaborazione dell'Autore su dati Eurostat)

La decomposizione dei volumi delle esportazioni per area geografica mostra come la riduzione di 8 punti percentuali dei tassi di crescita dei volumi dal picco di fine 2017 ai minimi (negativi) di inizio 2019 è chiaramente attribuibile allo stop progressivo dell'espansione dell'export verso gli USA (barre rosse) e la Cina (barre arancioni) ed alla contrazione verso il resto dell'Unione Europea (UE – barre verdi). La debole ripresa nella seconda parte del 2019 è principalmente attribuibile al traino dell'export verso Paesi europei extra-UE (Turchia, Svizzera e Russia – barre azzurre) e da un temporaneo rimbalzo degli scambi con gli USA; a dicembre 2019 entrambi i contributi sembrano già in rapido declino. Costantemente negativo l'interscambio con il Regno Unito (barre gialle), che ha risentito della complessa evoluzione dei negoziati sulla Brexit.

L'analisi dell'indice WTOI (World Trade Organization Index) nelle sue componenti (cfr. Figura 3) permette di osservare quali siano stati i fattori chiave che hanno determinato la fase di contrazione e successiva stagnazione del commercio globale che ha impattato negativamente sulle esportazioni dell'area Euro.