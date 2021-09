EuroBot e Green Bond, le novità di Bruxelles per finanziare il Recovery Plan

4' di lettura

Con l’inizio di settembre si apre anche l’ultimo scorcio utile agli Stati per completare la provvista di denaro destinata a finanziare i bilanci pubblici in questo 2021. Salvo sorprese, le operazioni di provvista si svolgeranno con molti meno patemi d’animo di quanto ci si potesse lecitamente attendere 12 mesi fa: i Governi europei hanno in media già raccolto quasi tre quarti dell’ammontare previsto, agevolati dalla politica ultra-espansiva adottata dalla Bce in un compito che pareva ai limiti del...