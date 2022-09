Eurochocolate a Bastia Umbra

Si riaccende dal 14 al 23 ottobre in Umbria lo show del cioccolato. Dal viaggio immersivo nel mondo Tree to Bar all'area dedicata ai Distretti del Cioccolato di Perugia, Modica e Torino, dall'annuncio di Giorgione come primo super ospite all'attesissimo ritorno delle Sculture di Cioccolato sono diversi i momenti di goloso intrattenimento a tema cacao e cioccolato. Grazie alle linee tracciate dal designer Matteo Ragni, sarà anche possibile giocare con un nuovo cioccolatino provando a farlo saltare in bocca in un secondo mediante una rapida pressione con l’indice della mano. Un vero e proprio esercizio goloso che sarà anche oggetto di una challenge.



