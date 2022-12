Eurofighter precipitato, recuperato nella notte il cadavere del pilota disperso

Ascolta la versione audio dell'articolo

È’ stato recuperato dalle squadre dei Vigili del fuoco il corpo senza vita del capitano Fabio Antonio Altruda, 33 anni, originario di Caserta, pilota del caccia militare Eurofighter del 37mo stormo, precipitato nella serata del 13 dicembre mentre stava facendo rientro da una missione di addestramento alla base aerea di Trapani Birgi. Il ritrovamento è avvenuto nella zona di Locogrande, a pochi chilometri a nord di Marsala, dove l’aereo si è schiantato per cause ancora da accertare.

Le ricerche, svolte con l’ausilio di palloni illuminanti, sono state condotte dai Vigili del fuoco del nucleo Nbcr che hanno individuato, unitamente a un team dell’Aeronautica militare, i resti del caccia nell’alveo di un fiume. L’impatto, dal quale non risultano danni a persone o cose, è avvenuto in una zona agricola a circa due miglia a sud est della base aerea siciliana. La notizia è stata comunicata ai genitori del giovane Ufficiale, “ai quali il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di squadra aerea Luca Goretti, a nome dell’intera Forza Armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio”, si legge in una nota dell'Aeronautica Militare, che nelle prossime ore avvierà un'inchiesta di sicurezza del volo in merito al tragico episodio.

Le condoglianze delle istituzioni

Condoglianze alla famiglia e all'Aeronautica sono state espresse dai vertici delle istituzioni e dei partiti politici, a partire dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, e dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri. Antonio Tajani. “Profonda tristezza per la morte del giovane pilota precipitato nella zona di Trapani: una preghiera per lui, ci stringiamo al dolore dei suoi cari e di tutta l'Aeronautica Militare”. ha scritto su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini.

Il Capitano Altruda era entrato in Aeronautica Militare con il Corso regolare Ibis 5° dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli nel 2007. Pilota combat ready su velivolo Eurofighter, in forza al 37° Stormo di Trapani dal marzo del 2021, aveva all’attivo centinaia di ore di volo, molte delle quali effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali in attività di air policing Nato.