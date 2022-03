Euroflora 2022 fa il pieno di espositori

Tra le presenze straniere si registrano il ritorno, con un’ampia esposizione, dei Paesi Bassi (primi al mondo per esportazioni di fiori, per un valore di 6,76 miliardi di euro nel 2021, contro i 768,8 milioni dell'Italia, che è comunque al terzo posto), e quello del Principato di Monaco; la seconda volta della Cina, in rappresentanza del China flower expo, la Francia, con le Floralies di Nantes (da quest’anno gemellate con Euroflora), la Spagna e gli Stati Uniti.

Sul settore pesa il caro carburante

Il settore, ha ricordato Ferrando, «dopo il breve e traumatico stop imposto dal lockdown, ha visto una brillante ripresa nell’export che, fino a questo momento, ha macinato tassi di espansione superiori al 30% e che ci auguriamo possa mantenersi anche in questo periodo di rincari del costo dell'energia e delle materie prime».

A questo proposito, Leonardo Capitanio, presidente di Anve, ha chiarito: «Gennaio e febbraio sono stati positivi per il settore; da marzo in poi, però, registriamo un rallentamento delle vendite legato al costo del trasporto, per il caro carburante».

Il prezzo dell’energia, invece, ha aggiunto, «finora ha pesato meno sulle imprese, se si escludono le aziende produttrici di piante che necessitano di notevole riscaldamento, perché la maggior parte del prodotto italiano è a cielo aperto. Bisogna vedere, però, come andrà l'estate, stagione in cui serve più energia, per le irrigazioni».

Numerosi gli sponsor della manifestazione, tra i quali Iren (main partner), Basko (main sponsor) e Asef, l’azienda comunale di onoranze funebri (partner che produce oltre 500mila euro l’anno di indotto nel settore del fiore reciso con cinque aziende convenzionate).