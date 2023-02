Eurogroup debutta in Borsa: tra i nuovi soci spuntano i fondi di Singapore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutto in parità e parterre di investitori, italiani ed esteri, di primo piano per EuroGroup Laminations a Piazza Affari. I titoli della società, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, hanno chiuso al prezzo d’apertura (a 5,5 euro), seppure con un indice in territorio negativo, dopo aver raccolto 432 milioni lordi in fase di Ipo, di cui 250 con aumento di capitale. Il «book» è stato sottoscritto più di 4 volte.

La compagine azionaria

Tra i ...