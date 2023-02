Eurogroup laminations, cresce l’attesa per il debutto: prezzo fissato a 5,5 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il portafoglio di soluzioni per la supply chain dell’elettrificazione di Eurogroup laminations è pronto a sbarcare a Piazza Affari. Il gruppo, con sede a Baranzate, in provincia di Milano, è tra i principali produttori di rotori e statori per motori e generatori elettrici. L’approdo su Euronext, atteso per la giornata di venerdì, avviene a un prezzo di 5,5 euro, nella mediana della forchetta dell’ipo, che era compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 6 euro. «L'offerta - spiega una nota della società...