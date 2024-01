EuroGroup Laminations, nuovo stabilimento in Messico da 50 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

EuroGroup Laminations, gruppo di Baranzate (Milano) attivo nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, con un investimento di 50 milioni di euro inaugura un nuovo stabilimento produttivo a Querétaro, sede della controllata Eurotranciatura Mexico, che nei primi mesi del 2023 ha registrato ricavi per 198 milioni di euro, in crescita del 33%.

Crescita e-mobility

Dopo un impegno iniziale per la produzione legata ai veicoli elettrici nel 2016, la crescita sostenuta registrata nel mercato della e-mobility ha spinto EuroGroup Laminations ad attivare un programma addizionale di sviluppo del sito: il nuovo impianto aggiunge circa 10mila mq di superficie al parco produttivo da 21mila mq già presente nel Paese: viene raddoppiata la capacità produttiva per il segmento EV (electric vehicle) & automotive nei prossimi due anni.

13 stabilimenti

Il nuovo sito di Querétaro porta il numero di stabilimenti di EuroGroup Laminations nel mondo a 13: sette in Italia, due in Messico e Cina, uno negli Stati Uniti e uno in Tunisia. Risulterà inoltre centrale nell’evasione degli ordini del gruppo proprio per EV & automotive, «che a ottobre 2023 hanno raggiunto la cifra record di 6,4 miliardi di euro», si legge in una nota dell’azienda.

Mercato elettrico americano

«Siamo orgogliosi di inaugurare il nuovo stabilimento messicano di Querétaro e di rafforzare così la nostra capacità produttiva per il mercato EV nordamericano per una rapida crescita a servizio di commesse già ricevute per oltre 3 miliardi e mezzo di euro da consegnare tra il 2024 e il 2028», ha commentato il ceo Marco Arduini: «Lavoriamo sulla base di un piano di crescita che ci permetterà di aumentare la produzione riducendo i tempi di fabbricazione».