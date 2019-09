Eurogruppo con Draghi: «Chi ha spazio di bilancio lo usi» All'Eurogruppo è stata messa sotto pressione la Germania, affinché contribuisca al rilancio dell'economia dell’Eurozona di Antonio Pollio Salimbeni

Il ministro dell’Economia spagnolo Nadia Calvino con Roberto Gualtieri (Epa)

4' di lettura

La strada per allargare le maglie delle regole di bilancio per favorire gli investimenti pubblici nell'economia digitale e verde, sarà lunga. Tuttavia le premesse per trattare alcune spese in modo soft quando si tratta di negoziare con Bruxelles i livelli di deficit con i governi ci sono, a patto che ci siano impegni credibili sulla riduzione del debito.

È questa la linea di marcia probabile, tuttavia alla Commissione europea e tra i ministri finanziari è in corso una discussione dall'esito non scontato. Come si tradurrà questo in termini di spazio di manovra per la finanziaria italiana 2020 non si può ancora dire. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha difeso la necessità di affermare un orientamento di politica di bilancio nella zona euro che sia nettamente a sostegno degli investimenti.

Germania sotto pressione

La cosa certa è che all'Eurogruppo è stata messa sotto pressione la Germania, affinché contribuisca al rilancio dell'economia dell’Eurozona, che crescerà quest'anno stando alla Bce dell'1,1% e l'anno prossimo dell'1,2%. Si riaprono così i termini di un patto tra i governi: «Chi ha spazio di bilancio lo usi», ha indicato il presidente dell’Eurogruppo Centeno, mentre gli Stati alle prese con crescita bassa e problemi strutturali devono fare le riforme.

Fino a qualche settimana fa la valutazione dei vertici Ue era che la politica di bilancio della zona euro sostanzialmente neutrale (cioè senza particolari impulsi alla crescita) fosse sufficiente. Adesso si pensa l'opposto ma non lo si dice chiaramente. Mario Centeno è stato volutamente generico limitandosi a indicare che in questa fase è necessario «un nuovo equilibrio» tra politica di bilancio, politica monetaria e riforme. La Bce ha agito giusto ieri; ora tocca ai governi, come ha ricordato Mario Draghi. La stessa Christine Lagarde che prenderà il posto di Draghi aveva detto qualche giorno fa all'Europarlamento che si augurava di non dover pronunciare nuovamente la fatidica frase pronunciata da Draghi nel luglio 2012 (“whatever it takes”, pronti a fare tutto il necessario per preservare l'euro).



Dombrovskis apre a Draghi

Dombrovskis, che nella nuova Commissione avrà un ruolo importante sulle politiche di bilancio, ha detto: «La politica monetaria non può fare tutto, invitiamo i Paesi che hanno un margine di bilancio a utilizzarlo per sostenere l'economia». Il francese Le Maire e il lussemburghese Gramegna sono sulla stessa linea. Gualtieri, dunque non è solo. In quale misura possa tradursi in aperture esplicite all'Italia è tutto da vedere: questo è il terreno di confronto sulle leggi di bilancio di qui a metà ottobre.