Eurogruppo, Gentiloni: «Governi non minino le scelte della Bce». Nessuna decisione sulla presidenza Bei

Il commissario all'economia Paolo Gentiloni intervenendo all'Eurogruppo di Santiago de Compostela ha invitato i governi a «evitare di minare», indebolire le scelte di politica monetaria della Bce confermando che «le politiche di bilancio devono essere un complemento degli sforzi della Bce per ridurre l'inflazione». Gentiloni ha ricordato che la crescita economica continua ma in una fase di rallentamento rispetto alle previsioni sottolineando il contesto di elevata incertezza. Inoltre ha reiterato la necessità di «trovare un equilibrio» tra restrizione di bilancio e necessità «di trovare lo spazio per preservare gli investimenti». Con l'aggiunta dell'importanza di realizzare i progetti finanziati dal Recovery Fund.

Il braccio di ferro con la Cina per l'auto elettrica

Il commissario si è anche soffermato sul tema dell'inchiesta comunitaria sull'export cinese di batterie per auto elettriche e la dura reazione cinese: «Ovviamente sono fiducioso che dobbiamo affrontare questo problema molto seriamente», ha detto Gentiloni. «Penso che non ci sia una ragione specifica per la ritorsione, ma le ritorsioni sono sempre possibili in questo genere di cose. Poi sappiamo che l'impatto del commercio con la Cina è abbastanza diverso tra gli Stati membri. Quindi, se consideriamo la situazione complessiva dell'Ue, vale il 2.5%. Naturalmente, questo è molto differenziato tra gli Stati membri», ha precisato.

Il nodo patto di stabilità

L'istruttoria è «giusta» secondo il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire. «Vogliamo una buona partnership con la Cina, ma deve essere basata su regole eque e sulla parità di condizioni. La decisione è stata presa per proteggere gli interessi dell’industria europea, non è contro la Cina». Quanto al patto di stabilità, secondo Le Maire in Europa «abbiamo bisogno di una crescita più robusta, il che significa» che le regole di bilancio «non devono impedire agli Stati membri di investire nell’innovazione, nelle nuove tecnologie e nella lotta al cambiamento climatico. Dobbiamo trovare equilibrio».

Lindner: «Non si decide oggi sulla presidenza Bei»

Per la presidenza della Bei «ci sono diversi candidati qualificati, inclusa la nostra ospite Nadia Calvino. Il governo federale non ha preso alcuna decisione al riguardo, per cui non mi aspetto decisioni oggi», ha detto poi l ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, a margine dell’Eurogruppo e dell’Ecofin informale a Santiago de Compostela. Per la Germania, aggiunge, sono importanti tre cose: «Dobbiamo mantenere il rating AAA; la missione della Bei non deve essere estesa troppo». Inoltre, «Werner Hoyer ha realizzato enormi progressi della Bei, ma c’è spazio per migliorare. La banca può diventare più agile e può fare altri miglioramenti», ha concluso.