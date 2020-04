Eurogruppo, trovato l’accordo economico: piano di aiuti Ue da 1.000 miliardi L'intesa promossa da Berlino e Parigi apre le porte a un uso flessibile del Meccanismo europeo di Stabilità e addirittura alla nascita di un fondo possibilmente finanziato da titoli in comuni, del valore di 500 miliardi di euro dal nostro corrispondente Beda Romano

BRUXELLES – Per la seconda volta questa settimana, i ministri delle Finanze della zona euro si sono riuniti giovedì 9 aprile in videoconferenza, riuscendo a sancire un sofferto accordo su una risposta congiunta allo shock economico provocato dalla pandemia influenzale. L'intesa promossa da Berlino e Parigi apre le porte a un uso flessibile del Meccanismo europeo di Stabilità e addirittura alla nascita di un fondo possibilmente finanziato da titoli in comuni, del valore di 500 miliardi di euro.

Quattro misure sul tappeto

Come è ormai noto, all'attenzione dei ministri chiamati a fare una selezione di opzioni da presentare ai capi di Stato e di governo, vi sono quattro misure: i prestiti del Mes agli Stati membri; gli aiuti del Banca europea degli investimenti (Bei); il sostegno alla cassa integrazione nazionale proposto dalla Commissione europea (chiamato Sure); e infine la proposta francese di creare un fondo finanziato da obbligazioni congiunte per finanziare il rilancio dell'economia.



«Abbiamo trovato un accordo su tre reti di salvataggio e un piano di rilancio dell'economia» ha riassunto in una conferenza stampa il presidente dell'Eurogruppo Mário Centeno.

Si tratta di un pacchetto da 1.000 miliardi di euro. Dal canto suo, il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni ha notato che si tratta di «un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese» ed evitare una divergenza tra le economie.

L'accordo raggiunto in videoconferenza prevede un uso flessibile del Mes per «sostenere il finanziamento dell'assistenza sanitaria diretta e indiretta così come i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi provocata dal COVID 19».

Superata l'emergenza i Paesi si impegneranno a rafforzare i loro fondamentali economici e a rispettare il quadro di bilancio, si legge nel comunicato. Il prestito potrà raggiungere il 2% del Pil del paese debitore e sarà a disposizione di tutti gli stati membri.

Come detto, il presidente dell'Eurogruppo Mário Centeno è stato costretto a rinviare ripetutamente l’inizio della riunione alla ricerca di una intesa tra i principali Paesi della zona euro (Germania, Francia, Italia, Spagna e Olanda). L'Unione europea è a un bivio: la crisi sanitaria provocata dalla pandemia influenzale così come il rischio di depressione economica stanno mettendo i paesi membri dinanzi alla scelta se proseguire l'integrazione con scelte radicali o meno.