Eurogruppo, dopo il fiasco provvisorio il vero ago della bilancia sarà la Germania

Dell'Olanda e della sua insopportabile intransigenza abbiamo già scritto e detto molto e al momento non vale la pena di tornarci, anche sulle accuse, fondate, di essere un paradiso di elusione fiscale.

Dell'Italia va aggiunto che al di là della continua richiesta di eurobond, manca un piano coerente di dettaglio sulle modalità di questa possibile emissione congiunta, di quali dovranno e potranno essere i capitoli di spesa. Così, tanto per rassicurare i partner europei. E invece no, solo richieste ultimative: o questo o quello. O il Mes senza alcuna condizionalità (difficile trattandosi comunque di un prestito da rimborsare). O gli Eurobond, ma non si sa bene come.

Stiamo dietro alla capacità propositiva dei francesi, ma non è sufficiente, perché dietro questa capacità propositiva - comunque da apprezzare nel pericoloso vuoto d'aria in cui rischia di galleggiare l'Europa nelle prossime settimane - ci sono sempre interessi nazionali.



La Francia non ha bisogno del Mes, ma quasi certamente avrà bisogno di una forma di eurobond perché la traiettoria del suo debito, quasi al 100% del Pil prima della crisi, non è rassicurante. Nei dettagli del suo piano ci sono aspetti interessanti poiché tra le linee guida su come e dove spendere le risorse c'è il sostegno alle filiere che prevedibilmente saranno più colpite dalla crisi e vengono citati l'automotive, il trasporto aereo e l'industria aerospaziale, tutti settori dove i francesi hanno gruppi di taglia mondiale.



A far pendere l'ago della bilancia sarà, come sempre, la Germania, che per muoversi ha essenzialmente bisogno di veder materializzare concretamente due paure. La prima è il rischio di disgregazione dell'Eurozona, eventualità non remota se il negoziato europeo dovesse avere riflessi sugli equilibri politici in Italia, con il coro sovranista che avversa il Mes e chiede eurobond senza ben capire che questi eurobond comportano una perdita di sovranità. L'altra paura riguarda il suo isolamento, il suo restare sola rispetto, ad esempio, a una Francia che qualche rancore nei suoi confronti, in questi anni in cui il progetto europeista di Macron era rimasto inascoltato a Berlino, lo ha accumulato.

E sbaglia, infine, chi, come il governo italiano, parla di shock simmetrico.