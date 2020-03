Eurogruppo al lavoro per varare misure di stimolo coordinate I ministri delle Finanze della zona euro hanno dato mandato ai Tesori nazionali di studiare varie opzioni per sostenere l’economia. Decisiva sarà la riunione del 16 marzo. dal nostro corrispondente Beda Romano

Il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno

BRUXELLES - I ministri delle Finanze della zona euro hanno dato mandato ai Tesori nazionali di studiare varie opzioni per sostenere l’economia mentre l’epidemia influenzale da coronavirus sta pesando sulla congiuntura in vari paesi dell’unione monetaria. Come prevedibile, la riunione è stata interlocutoria. Dietro al desiderIo di meglio studiare la situazione, si nascondono impressioni diverse da paese a paese, così come diverse filosofie di politica economica.

Flessibilità prevista dal Patto

Parlando a Lisbona dopo una riunione straordinaria che si è svolta in teleconferenza, il presidente dell’Eurogruppo Mário Centeno ha assicurato che i ministri stanno seguendo la situazione «da molto vicino». L’epidemia «sta avendo un impatto negativo sull’economia globale, ma lo sviluppo così come la durata del problema restano incerti». Il ministro delle Finanze portoghese ha ribadito che le regole di bilancio permettono ai paesi in difficoltà di deviare dagli obiettivi di finanza pubblica.

Dopo avere accolto positivamente le misure fin qui prese da alcuni paesi dell’unione monetaria per aiutare l’economia, il presidente Centeno ha spiegato che i ministri delle Finanze «coordineranno le loro risposte e sono pronti a usare tutti gli strumenti appropriati per ottenere una crescita che sia forte e sostenibile». Ha poi precisato: «Siamo pronti a prendere ulteriori misure, anche di bilancio quando appropriate (...), tenendo conto delle circostanze paese per paese».

Italia e Francia in pressing

In ultima analisi, l’Eurogruppo ha quindi deciso di chiedere ai Tesori nazionali di lavorare su possibili opzioni per sostenere l’economia. I ministri discuteranno nella loro riunione del 16 marzo a Bruxelles di varie misure, «di bilancio, finanziarie e strutturali». Secondo le informazioni raccolte ieri solo una manciata di ministri ha parlato durante la riunione, in particolare i rappresentanti di Francia e Italia, i due paesi più colpiti in Europa dall’epidemia influenzale.

Dietro alla scelta di chiedere al livello tecnico di studiare possibili opzioni si nasconde certamente il desiderio di capire con maggiori certezze l’impatto del coronavirus sull’economia europea. Economisti di mercato stanno riducendo drasticamente le loro stime di crescita, mentre le istituzioni pubbliche restano più caute. L’Eurogruppo nel suo insieme preferisce la prudenza in un contesto di grande incertezza: «L’impatto del coronavirus non è ancora misurato né misurabile», nota un funzionario.