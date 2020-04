Eurogruppo, Centeno: molto vicini ad un accordo. Merkel: no a eurobond ma ci sono altri strumenti Dopo la maratona notturna del 7 aprile i ministri delle Finanze Ue tornano a riunirsi in videoconferenza per cercare un accordo sulla risposta europea alla crisi da coronavirus. Resta il no olandese all'idea di un debito comune

Angela Merkel (Reuters)

L’Eurogruppo ci riprova. Dopo la maratona nella notte del 7 aprile i ministri delle Finanze dell’euro si siedono nuovamente a un tavolo virtuale collegandosi in videoconferenza per cercare un accordo sulla risposta europea alla crisi da coronavirus. La riunione - alla quale partecipano anche i responsabili del Tesoro non euro - potrebbe proseguire anche questa volta fino a notte fonda. Anche perchè l’inizio continua a slittare: era in agenda alle 17, poi è stata rinviata prima alle 18, poi alle 19. Per favorire, spiega un portavoce, “ gli incontri bilaterali in corso”, che cercano un compromesso sugli strumenti finanziari per rilanciare la crescita. L’impressione è però che non inizierà fino a quando non ci sarà una concreta possibilità di raggiungere un accordo.

Centeno ottimista, Le Maire: accordo possibile, progrediamo

Consueto fuoco di fila di dichiarazioni pre-vertice. Tra queste, le parole ottimisatiche pronunciate in un video dal presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno a ridosso della riunione: “Siamo molto vicini ad un accordo, confido che questa volta saremo tutti all'altezza della situazione e dimostreremo il necessario spirito di compromesso, che è la base della nostra Unione”. “Un accordo è necessario e possibile, progrediamo”, si sbilancia il ministro francese dell'economia Brino Le Maire senza specificare in che cosa e in quale direzione il negoziato sulla risposta finanziaria Ue alla crisi sta procedendo.

Merkel in campo

In conferenza stampa da Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel ha invece ribadito che con i tre strumenti “su cui si discute oggi e su cui spero si possa raggiungere un accordo” si mettono a disposizione “molti miliardi di euro”. Il riferimento è al Mes, all'ampliamento del ruolo della Bei e al programma “Sure” contro la disoccupazione, mentre la cancelliera ha ribadito il suo no a emissioni comuni di debito. «Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e perciò respingiamo gli eurobond».

Nessun riferimento al Fondo per la ricostruzione fortemente voluto da Italia e Francia, e appoggiato pure dalla presidente della Bce Christine Lagarde: «L'idea che possiamo avere un fondo di ricostruzione che sia finanziato collettivamente, vale a dire dove si mettano insieme tutti i sottoscrittori, i migliori e quelli meno buoni, sarebbe magnifica - ha detto - Non sono sicura che ci siamo arrivati ma ci stiamo muovendo in quella direzione».

Nessuna convergenza sui coronabond

Lo slittamento della riunione dei ministri finanziari Ue, il messaggio da Berlino della cancelliera Merkel e la conferma da Parigi che dovrebbe esserci sul tavolo una proposta di compromesso franco-tedesca indicano che è in corso un'accelerazione politica per far uscire i governi dalle secche di una contrapposizione sulla modalità dell'intervento finanziario per contrastare la profonda recessione in cui si trova il continente. Ormai è chiaro che non ci sarà alcuna decisione a sostegno del coronabond, salvo probabilmente un impegno generico a “lavorare” su strumenti finanziari innovativi senza ulteriori specificazioni.