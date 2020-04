Eurogruppo, il nodo resta il Fondo comune per gli investimenti post virus Consenso più semplice sull’uso del Meccanismo europeo di Stabilità, sugli aiuti della Banca europea degli investimenti e sul nuovo fondo proposto dalla Commissione europea per aiutare i governi a finanziare la cassa integrazione dal nostro corrispondente Beda Romano

(IMAGOECONOMICA)

3' di lettura

Prendere decisioni nell'Eurogruppo non è mai stato facile, soprattutto in tempi di crisi. Lo sconquasso greco lo ha dimostrato varie volte negli anni scorsi. Quando si tratta poi di lavorare in video-conferenza la difficoltà è estrema. I ministri delle Finanze della zona euro sono ancora riuniti nel drammatico tentativo di mettere nero su bianco una serie di opzioni per contrastare lo shock economico provocato dalla pandemia influenzale da Coronavirus.



Poco prima della riunione, il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno ha chiesto ai ministri “di prendere un impegno chiaro a favore di un piano di rilancio coordinato e di grande portata”. I dirigenti politici apparivano più o meno d'accordo su tre dei quattro aspetti da proporre ai capi di Stato di governo che dovrebbero riunirsi nei prossimi giorni. Più controverso era il quarto tassello su cui davano battaglia i paesi quali la Francia, l'Italia e la Spagna: la nascita di un fondo finanziato da obbligazioni congiunte.



I tre aspetti su cui un consenso appariva più semplice erano l'uso del Meccanismo europeo di Stabilità, che potrà concedere prestiti ai paesi membri senza imporre particolare condizioni economiche, come ha detto il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz; gli aiuti della Banca europea degli investimenti; e il nuovo fondo proposto dalla Commissione europea per aiutare i governi a finanziare la cassa integrazione. Il piano in tre parti vale circa 500 miliardi di euro.

L'aspetto più controverso appariva la proposta francese di creare un fondo finanziato da obbligazioni comuni o Coronabonds con il quale investire nella ripresa dopo la scomparsa del virus. Dietro alla scelta di proporre questo nuovo strumento si nasconde il timore della Francia, ma anche di altri paesi come l'Italia o la Spagna, di assistere a un drammatico aumento del debito nazionale che possa mettere in pericolo la stabilità della zona euro in un momento in cui sostenere l'economia per evitare una riduzione della capacità produttiva è essenziale.

Mentre la Germania tentenna, l'Olanda si oppone. I motivi sono giuridici (temono di violare i trattati), politici (sono preoccupati dalle reazioni a casa propria), economici (credono che l'azione già dispiegata in queste settimane sia sufficiente). Nella riunione ancora in corso i paesi favorevoli alla proposta francese stanno tenendo in ostaggio la dichiarazione finale per essere sicuri che menzioni l'idea presentata la settimana scorsa dal ministro delle Finanze Bruno Le Maire.