EuroItalia produce profumi per i brand Olivia Moschino fragranza di successo esposta anche al MoMa di New York

Moschino, Missoni, Versace, Dsquared2 sono alcuni dei marchi per cui EuroItalia, azienda di Cavenago, in Brianza, produce e sviluppa profumi in licenza: 395 milioni di euro di ricavi nel 2018, una crescita del 7-8% attesa per quest’anno, 25 milioni di pezzi venduti ogni anno e una quota export del 93%.

«I nostri principali mercati sono Stati Uniti, Asia, Medio Oriente, Regno Unito, Germania, Russia e Italia - spiega Giovanni Sgariboldi, presidente della società che ha fondato nel 1978 e che adesso guida con i tre figli Andrea, Davide e Matteo -. Tutti i nostri prodotti sono made in Italy, a parte qualche componentistica. Principalmente lavoriamo con aziende basate nella regione Lombardia, ovvero nella cosiddetta cosmetic valley. Attualmente abbiamo circa 100 collaboratori diretti e circa 300 indotti».

Nata dalla visione pionieristica del suo fondatore in un periodo nel quale profumo era sinonimo di Francia, EuroItalia porta l’italianità nel settore delle fragranze iniziando a collaborare con le griffe della moda.

Nel portafoglio di licenze iniziale, nel 1978, spiccano nomi come Reporter ed Enrico Coveri a cui si aggiungono, tra il 1988 e il 1989, Naj Oleari - marchio di proprietà protagonista di un importante progetto di rilancio negli ultimi anni - ed El Charro. Arriva poi Moschino, collaborazione di fondamentale importanza per l’azienda che continua ancora a oggi. Nel 1995 EuroItalia lancia la prima Olivia Moschino, un successo internazionale che è stato esposto anche al MoMa di New York.

Partnership longeve, se si pensa che quella con Moschino è iniziata più di trent’anni fa e il sodalizio con Versace nel 2005, che resistono grazie alla continua innovazione - che investe il 15% dei ricavi in ricerca e sviluppo - e alla capacità di saper cogliere in anticipo le tendenze di mercato e tradurle tempestivamente in nuove linee.