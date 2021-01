EuroItalia tutela ambiente e società con i profumi biodegradabili L’azienda presenta il suo primo Bilancio di sostenibilità: black list degli ingredienti nocivi e imballaggi plastic free e a km zero di Marika Gervasio

L’azienda presenta il suo primo Bilancio di sostenibilità: black list degli ingredienti nocivi e imballaggi plastic free e a km zero

2' di lettura

Profumi biodegradabili, packaging plastic free e a km zero e blacklist degli ingredienti. Sono solo alcuni dei progetti e delle iniziative contenute nel primo Bilancio di sostenibilità di EuroItalia, azienda brianzola da 448 milioni di euro di fatturato 2019 (con la previsione di chiudere l’annus horribilis 2020 con una flessione del 5-10%) che produce e distribuisce profumi di lusso (tra i marchi in licenza Versace, Missoni e Moschino).

«Abbiamo deciso di intraprendere un percorso strutturato per integrare la sostenibilità all’interno del nostro processo decisionale e nelle nostre attività quotidiane - spiega il fondatore e presidente di EuroItalia, Giovanni Sgariboldi -. Negli ultimi anni il settore del luxury sta vivendo un’importante trasformazione verde dovuta sia alle nuove richieste da parte dei consumatori sia a una consapevolezza ormai diffusa del ruolo fondamentale che le aziende hanno nel risolvere la crisi ambientale che la nostra società sta attraversando. EuroItalia è parte attiva di questo cambiamento attraverso gli obiettivi sfidanti che si è posta negli ultimi anni, le iniziative e i progetti intrapresi per ridurre il proprio impatto ambientale e sociale e il raggiungimento di importanti risultati come testimonia l’ultimo profumo lanciato sul mercato biodegradabile all’86%».

Loading...

Leggi anche Lo sviluppo del gruppo Lumson passa dal packaging green

Più in generale, l’83% delle materie prime utilizzate nel 2019 per i profumi, i prodotti beauty e il packaging è rinnovabile. L’anno scorso poi l’azienda ha deciso di avviare un Lca (Life cycle assessment ) su un suo profumo per analizzarne e valutarne l’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.

Leggi anche Il pack nel beauty diventa sempre più ecosostenibile

Ancora, le fragranze di ultima generazione sono prodotte con ingredienti naturali e molecole hi-tech reperite in modo sostenibile grazie ad anni di ricerca in chimica verde e biotecnologia bianca con formule che escludono una serie di sostanze che l’azienda ha inserito in una speciale black list: materiali evitati sia per la sicurezza dei consumatori sia per l’impatto ambientale e sociale, come nano-materiali, derivati dal petrolio, parabeni, nichel e formaldeide.

Da Dior a Chanel a Davines, il packaging dei cosmetici diventa green Photogallery15 foto Visualizza

L’attenzione è puntata anche sul packaging. Recentemente, è stata sviluppata e prodotta una linea di confezioni totalmente green eliminando il termoformato di plastica contenente i prodotti, che è stato sostituito con cartone. Verde è anche la grafica che non utilizza la stampa a caldo.