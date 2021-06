Eurojersey ai consumatori: fate acquisti consapevoli

1' di lettura

Eurojersey è l’azienda del gruppo Carvico specializzata in tessuti tecnici indemagliabili dalle alte performance e fatti con fibre man made. Fiore all’occhiello della produzione è la gamma Sensitive Fabrics, tessuti realizzati in modo da ridurre l’impatto sull’ambiente e che, soprattutto, durano nel tempo. La nuova campagna di comunicazione di Eurojersey parte dall’idea che la sostenibilità richiede una sorta di alleanza tra aziende e consumatori, che devono essere consapevoli di cosa comprano. Il visual della campagna (in alto) è una donna sommersa da una montagna di abiti, come a dire: anche se le possibilità sono tante, è necessario scegliere bene, perché ogni scelta implica una conseguenza. Con un claim che è un invito e una raccomandazione: Ora lo sai. Un Qr Code porta alla pagina del sito con tutti i dettagli sul programma di sostenibilità e sull’impronta ambientale di Eurojersey.

