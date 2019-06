Eurolandia a più velocità? Quattro grafici per capire come vanno l’Italia e i paesi periferici

Periferici molto «generosi»



SPESE PUBBLICHE Base 1999 = 100. Fonte: Eurostat

L’ingresso in Eurolandia ha condannato i paesi membri all’austerità? Decisamente no: i Paesi periferici hanno visto aumentare la spesa pubblica dell’88% tra il 2001 e il 2010, mentre il Pil aumentava del 19%. Si può anzi dire che la politica fiscale - insieme a quella monetaria, che per esempio ha gonfiato i prezzi degli immobili - abbia gettato i semi della crisi. L’andamento dei Paesi core è stato invece più moderato, come quello dell’Italia, ma in costante crescita.

Il brusco taglio alle spese pubbliche



LE SPESE PUBBLICHE E LA CRISI FISCALE Base 2010=100. Fonte: Eurostat

In questo caso, a essere più rilevante è l’andamento della fase successiva alla crisi, quando i Paesi periferici - non l’Italia - hanno visto la spesa pubblica crollare rapidamente. In questo periodo sono stati compiuti alcuni errori: soprattutto - come ha riconosciuto il Fondo monetario internazionale - sono stati sottovalutati i moltiplicatori durante la fase recessiva, quando sono indubbiamente più alti, e quindi l’impatto negativo dell’austerità. La ripresa delle economie più deboli, però, è iniziata nel 2013, quando le spesa pubblica erano ancora oggetto di tagli ed è proseguita in una fase in cui sono rimaste ferme : il primo vero aumento si è registrato nel 2018.