Euronext, 8 società italiane nell’indice sulla Gender Equality

• politiche che promuovono la parità di genere

• impegno, trasparenza e responsabilità

I quattro parametri sono valutati da Equileap, che tiene in considerazione l’impegno dell’azienda per l’uguaglianza di genere dalla composizione del consiglio di amministrazione ai fornitori.

Gli indici Euronext

Dal 2021 Euronext ha lanciato oltre 30 nuovi indici ESG che coprono nuove categorie in cui investire, da i più ampi temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance a temi più specifici come PAB, CTB, Biodiversità, Idrogeno, Acqua e Sociale. A questi si aggiungono le nuove versioni ESG del benchmark nazionale indici: AEX ESG ad Amsterdam e OBX ESG a Oslo, dopo il lancio di MIB ESG a Milano e CAC 40 ESG a Parigi.

«Il lancio di questi indici è rappresentativo della cultura e dei valori aziendali di Euronext. La nostra azienda è diversificata e inclusiva per natura e consideriamo tutte le forme di diversità un fattore chiave di successo del nostro modello federale. Innoviamo costantemente la nostra offerta di prodotti e servizi per soddisfare la forte domanda degli investitori e la necessità di effettuare la loro transizione ESG. Come infrastruttura di mercato, il nostro ruolo è quello di proporre prodotti per indirizzare gli investimenti a progetti ESG e, in questo caso, aziende all’avanguardia nella performance sulla parità di genere» commenta Camille Leca, head of ESG di Euronext.