Euronext offre 5,5 miliardi per comprare Allfunds

Messa a regime l’acquisizione di Borsa italiana, Euronext prosegue la sua strategia di crescita per linee esterne, come confermato nei giorni scorsi anche dal ceo Stéphane Boujnah, in occasione della presentazione dei dati trimestrali. Il prossimo obiettivo messo nel mirino (con un potenziale esborso di 5,5 miliardi di euro) è Allfunds, una delle principali piattaforme nell’industria dei fondi, con base a Madrid. Euronext ha affermato ieri di avere sottoposto al consiglio di amministrazione di Allfunds...