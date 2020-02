Euronext: se Londra vende, pronti a rilevare Borsa Italiana L’amministratore delegato del listino europeo Stéphane Boujinah ha annunciato il suo interesse per Piazza Affari in caso di cessione da parte del gruppo Lse di Antonella Olivieri

Euronext sarebbe pronta a rilevare Borsa italiana se il gruppo London Stock Exchange, di cui fa parte la società-mercato italiana, decidesse di vendere.

Lo ha detto in conference call per illustrare i conti del 2019 il ceo del listino paneuropeo Stéphane Boujinah. Euronext - che riunisce le Borse di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino e Oslo - punta ancora alla creazione di un mercato unico dei capitali legato all'euro.

Lse non fa passi indietro (per ora)

Era interessata alla Borsa di Madrid, quando si è fatta avanti la Borsa di Zurigo, con un'offerta per contanti molto generosa, ma Euronext guarda soprattutto a Piazza Affari che tra l'altro controlla l'Mts, il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato. Il gruppo London Stock Exchange però per il momento non pare intenzionato a rinunciare a Borsa Spa e alle sue controllate (che comprendono anche la Cassa di compensazione e garanzia e Montetitoli), nonostante la Brexit - l'uscita del Regno unito dalla Ue - costituisca un'incognita da affrontare. Per ora vige il regime transitorio che manterrà bocce ferme fino almeno a tutto il 2020.

