Battaglia per la Borsa di Madrid tra Parigi (Euronext) e Zurigo Madrid al centro di una contesa europea. Gli elvetici lanciano un'offerta da 3 miliardi di franchi per la piazza iberica mentre l'operatore che riunisce sotto un unico ombrello le Borse di Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Lisbona, Dublino e di recente anche Oslo, ha confermato le trattative in corso di Simona Rossitto

La Borsa di Madrid al centro degli appetiti nel mercato borsistico europeo. Euronext, operatore che riunisce sotto un unico ombrello le Borse di Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Lisbona, Dublino e di recente anche Oslo, ha confermato le trattative in corso per acquistare la Bolsas y Mercados Españoles (Bme) che controlla la piazza di Madrid. Subito dopo Six, gruppo finanziario elvetico che controlla la Borsa svizzera, è uscita allo scoperto annunciando un'offerta pubblica di acquisto del valore di 3 miliardi di franchi per la Borsa di Madrid.



Se l'operazione dovesse andare in porto nascerebbe il terzo fornitore in Europa di infrastrutture di mercati finanziari. Six propone di acquistare con mezzi liquidi il 100% del capitale azionario di Bme; l'offerta, spiega il gruppo svizzero in una nota, valuta a 34 euro ciascuna azione di Bme per un importo complessivo di 2,8 miliardi di euro, l’equivalente circa 3,1 miliardi di franchi.



Già negli ultimi mesi varie indiscrezioni di stampa avevano rilevato l’interesse di Euronext per la Borsa di Madrid. C’è infatti un certo fermento nel mercato delle Borse europee ed Euronext ha annunciato nel nuovo piano industriale approvato di recente “Let’s grow together 2022” l’intenzione di crescere per linee esterne. Oggi la conferma dell’interesse per Madrid che tuttavia, ha precisato Euronext in una nota, non è detto porti necessariamente a un’offerta: «I colloqui in corso con il cda della Borsa di Madrid potrebbero portare (ma anche non portare) a un'offerta di acquisto», ha detto in una nota.

