Euronics, 20 nuove aperture e 2 milioni per l’e-commerce Con un fatturato di 2 miliardi, il Gruppo rafforza il presidio territoriale coi suoi 9 soci e “vira” sulle vendite online di L.Ca

(Fotogramma)

Venti nuovi store da aprire nel 2019 – di cui 7 già attivi – e altri 4 in attesa del taglio del nastro a metà settembre. Due milioni di investimento per la digital transformation, di cui 1 milione solo per la formazione. È la doppia strategia cui si affida Euronics Italia, il primo Gruppo italiano nel retail market. Un percorso – quello della presenza “fisica” in parfte affidata a “soci” locali e, contemporaneamente, di un canale per l’e-commerce

– inaugurato nel 2018 con l’obiettivo di costruire un sistema fisico-digitale che valorizzi il gruppo.

La crescita degli acquisti online spinge, infatti, i big delle vendite in negozio a ripensare i propri modelli. Così, Euronics affiancherà le vendite nello store a un canale online in grado di servire i consumatori, riconoscerli nelle proprie specificità e gestirli sui diversi fronti.

Con un fatturato di 2 miliardi di euro (Iva inclusa), in lieve decremento sul 2017 (un risultato che tiene conto di 83 milioni recuperati rispetto alla previsione di riduzione del fatturato, derivante dalla cessione di

alcune aziende e da situazioni concordatarie di altre), la contrazione registrata dal Gruppo è stata bilanciata dalla crescita del giro d’affari dei 9 Soci, che hanno confermato la loro leadership in alcune regioni strategiche come il Lazio, Puglia e Sicilia.

Nel 2019, a fronte di un mercato flat ,e del fatto che si è ormai attenuato l'effetto negativo delle posizioni 2017, si prevede un leggero incremento di fatturato: grazie anche alle nuove aperture. Il Gruppo rappresenta, oggi, la terza realtà nel mercato italiano. Conta in Italia oltre 400 punti vendita a insegna Euronics, Euronics City ed Euronics Point, di cui 205 di proprietà e 198 in affiliazione, e su una forza occupazionale di circa 4.700 dipendenti.



Anche per questo, Euronics sottolinea che le vicende che riguadano la procedura di concordato preventivo in corso della Galimberti spa, presso il Tribuinale di Milano – coinvolgono esclusivamente la storica catena lombarda di negozi di elettronica: «Le forti difficoltà di Galimberti Spa che speriamo – anche pensando alle maestranze – possano essere

prontamente risolte. Euronics Italia Spa è attiva nello sviluppo di progetti, di sinergie organizzative e commerciali e di marketing sotto

un’unica insegna, per confermarsi punto di riferimento per i consumatori ma sempre nel rispetto delle autonomie gestionali delle 9 società che ne compongono l’azionariato».

«Euronics – spiega ancora l’azienda, in una nota, – è da sempre vicina ai propri clienti e anche in questa particolarissima situazione, attraverso il proprio servizio clienti, è a disposizione per raccogliere le eventuali necessità riferite ad acquisti effettuati nella rete dei punti di vendita della Galimberti Spa: sarà sufficiente contattare il call center per ricevere assistenza o informazioni».

A gennaio scorso, la Nova Spa, socio romano del Gruppo, aveva siglato un accordo di affitto di ramo d’azienda per un’altra azienda in difficoltà, la Castoldi spa, attraverso la nuova società Binova, con l’obiettivo di gestire i punti vendita e perservare i posti di lavoro dei 140 dipendenti della società.