Assistenza virtuale e videochat: da Europ Assistance 200mila casi gestiti dai robot Gli interventi risolti nel 2019 combinando servizi via app e intelligenza artificiale di Antonio Larizza

2' di lettura

Servizi via smartphone, assistenti virtuali capaci di riconoscere il linguaggio naturale, un canale WhatsApp. E ancora: video chiamate con un’equipe medica sempre a disposizione, protezione dalle cyber minacce e presto anche un servizio di assistenza remota rivolta a privati per risolvere problemi domestici con pc e stampanti – come avviene negli uffici con il servizo helpdesk – e una piattaforma per il reperimento di badanti per la cura degli anziani.

Divisione italiana all’avanguardia

I servizi di Europ Assistance, la compagnia del gruppo Generali che offre assistenza privata a circa 300 milioni di clienti in 208 Paesi, sono in piena trasformazione digitale. E proprio la divisione italiana guidata da Fabio Carsenzuola – amministratore delegato da luglio 2017 – è il “laboratorio” scelto dalla multinazionale per testare e lanciare servizi avanzati capaci di ridisegnare l’offerta di assistenza, in modo da sfruttare al meglio le potenzialità dei servizi basati sulla combinazione tra digitale, internet e intelligenza artificiale.

Assistenza multicanale

Il percorso di cambiamento è stato avviato nel 2017, proprio in Italia, dove si è deciso di ridisegnare il servizio di assistenza stradale rendendolo multicanale: oggi il cliente può scegliere la soluzione che preferisce attraverso il canale che preferisce: app mobile per smartphone, messaggistica istantanea, operatore telefonico.

L’app

L’app geo localizza l’auto in panne e con pochi click attiva i soccorsi, senza necessità di parlare con un operatore (che resta comunque uno dei canali attivi). Mentre il chatbot multilingue della app, dotato di intelligenza artificiale, è in grado di riconoscere il problema e di attivare i necessari interventi, esattamente come farebbe un umano. I risultati di questa trasformazione sono già misurabili: nel 2019, il numero di assistenza full digital toccherà il tetto dei 200mila interventi.

A giugno di quest’anno Carsenzuola e il suo team hanno lanciato la piattaforma Myclinic: offre ai clienti in viaggio un accesso diretto alla piattaforma, che mette a disposizione una equipe medica per video chiamate di primo consulto e l’accesso a un sistema certificato di autovalutazione dei sintomi. Delle assistenze gestite tra giugno e settembre attraverso la piattaforma, oltre il 50% ha richiesto assistenza medica generica.