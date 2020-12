Europa, 35 milioni di edifici da rifare entro il 2030 I due terzi dei 35 milioni di case italiane sono state costruite più di 50 anni fa e solo il 9% in questo secolo. Inoltre, secondo una rilevazione di Scenari Immobiliari, ci sono almeno 73mila edifici (per oltre mezzo milione di appartamenti) che si possono definire fortemente degradati di Mario Breglia



La ricchezza degli italiani sta nelle case che possiedono, per un totale di quasi 5.400 miliardi di euro. Il patrimonio però si sta deteriorando ed è urgente intervenire per rimetterlo in buone condizioni. I due terzi dei 35 milioni di case italiane sono state costruite più di 50 anni fa e solo il 9% in questo secolo. Inoltre, secondo una rilevazione di Scenari Immobiliari, ci sono almeno 73mila edifici (per oltre mezzo milione di appartamenti) che si possono definire fortemente degradati. E per questi sono in discussione diversi disegni di legge sulla “rigenerazione urbana”. In attesa di nuovi provvedimenti ci sono varie normative per le famiglie e i condomini che riqualificano i propri immobili.

La strategia della Commissione

Anche la Commissione europea ha pubblicato, il 14 ottobre scorso, la strategia denominata “A Renovation Wave for Europe”, finalizzata al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici attraverso l’incremento dei tassi di ristrutturazione nei prossimi dieci anni e la riduzione del consumo di energia e di risorse da parte degli edifici. Tale strategia punta, inoltre, a migliorare la qualità della vita delle persone, diminuire le emissioni di gas serra, incrementare la digitalizzazione e intensificare il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali. La Commissione stima che entro il 2030 potrebbero essere ristrutturati 35 milioni di edifici e creati fino a 160 mila nuovi posti di lavoro.

Il più recente provvedimento italiano è stato inserito nel Decreto Rilancio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 ed è il cosiddetto “Superbonus”, un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione fiscale delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e spalmabili in 5 anni, per interventi di efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Per beneficiare del Superbonus vi è un doppio vincolo, il primo consiste nel salto di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e il secondo che tale salto derivi dall’impiego di uno degli interventi che la normativa definisce come “trainanti”, come isolamento termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione. Tra le novità è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante questi ultimi inoltre hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. Per gli interventi antisismici in caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, spetta una detrazione del 90%. Le disposizioni non si applicano agli edifici in zona sismica 4.

