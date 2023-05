Europa, allarme Cina: «7 miliardi di mancati profitti per l’Auto entro il 2030»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Che l'industria automobilistica cinese rappresenti un problema per i costruttori europei in termini di erosione delle quote di mercato non è una novità ormai da qualche tempo. L'elettrificazione ha cambiato completamente lo scenario, visto che la qualità dei prodotti made in China ha fatto passi da gigante e che in aspetti specifici come il software l'Europa non ha nulla da insegnare, anzi.

Ora da un rapporto di Allianz Trade, unità del colosso assicurativo tedesco, emerge che i veicoli elettrici di fabbricazione cinese rappresentano effettivamente il rischio maggiore per le case automobilistiche europee e potrebbero costare loro 7 miliardi di euro all'anno in mancati profitti entro il 2030, a meno che la politica, segnatamente l'Unione europea, non intervenga.



Cosa dovrebbe fare la politica

I politici devono affrontare la sfida imponendo barriere economiche, dazi, sulle auto importate dalla Cina. E devono impegnarsi più a fondo per lo sviluppo delle tecnologie dedicate alle batterie.



Le case automobilistiche europee affrontano una duplice minaccia: la prospettiva di un calo delle vendite dei propri veicoli in Cina, dove i produttori locali di auto elettriche hanno aumentato la quota di mercato, e dall'aumento delle vendite di veicoli elettrici di origine cinese importati, prodotti sia da case automobilistiche cinesi (al momento una frazione) sia occidentali.



Le case automobilistiche globali si sono impegnate a tornare in Cina con un gran numero di veicoli elettrici in un mercato in rapida evoluzione in cui la pressione per tagliare i prezzi sta diventando più intensa. Un mercato affollato di suv completamente elettrici in Cina sta facendo pressione sulle case automobilistiche locali affinché esportino più veicoli in Europa.