Europa ancora in altalena, listini positivi in attesa della disoccupazione Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee si avviano a chiudere una settimana in altalena. I listini tornano infatti a salire dopo il passaggio a vuoto di ieri, seguendo la linea dettata da Wall Street e da Tokyo e confermando l'attuale condizione di incertezza che domina il mercato. Troppe, del resto, le incognite sul tavolo che pongono le banche centrali davanti a scelte difficili: la fiammata globale dell'inflazione (torna a salire il greggio, Brent a ridosso di 71 dollari) e l'incognita della variante Omicron, la cui reale portata è ancora da decifrare fino in fondo. In giornata, peraltro, sono attesi una serie di dati macroeconomici di rilievo, a partire da quello sulla disoccupazione americana di novembre, altro elemento che la Fed considererà per la stretta sui tassi. Il FTSE MIB di Piazza Affari torna così a guadagnare terreno insieme a tutti gli altri principali listini.

Tra i principali titoli di Piazza Affari occhi puntati su Telecom Italia nel giorno del cda che avvierà l'esame dell'opa Kkr. Bene Recordati, che ha siglato un'acquisizione da 750 milioni nel Regno Unito.

Tokyo chiude bene al traino delle compagnie aeree

A Tokyo, intanto, la Borsa ha chiuso in rialzo, allungando nel finale grazie soprattutto ai titoli delle compagnie aree e ferroviarie. La piazza aveva iniziato le contrattazioni sotto il segno dell'incertezza, nonostante il rimbalzo di Wall Street, in un clima di attesa per i dati sull'occupazione degli Stati Uniti. Permangono comunque tra gli investitori i timori legati alla nuova variante Omicron. L'indice Nikkei, che ha aperto vicino all'equilibrio (+0,09%), ha chiuso in rialzo dell'1% a 28.029 punti.