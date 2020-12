Europa ancora debole, pesano preoccupazioni per Covid e Brexit Prevalgono ancora i realizzi dopo la corsa dei listini europei registrata a novembre. Intanto sale l'attesa per le mosse della Bce di Eleonora Micheli e Cheo Condina

Borse europee deboli, con gli investitori che preferiscono portare a casa le plusvalenze registrate nelle ultime settimane. Del resto la situazione rimane incerta: mentre gli epidemiologi avvertono che si profilano mesi complicati, prima che le vaccinazioni di massa consentano un graduale ritorno alla normalità, destano preoccupazioni anche le tensioni tra Stati Uniti e Cina. In Europa, inoltre, sono ore cruciali per la Brexit, con il premier inglese, Boris Johnson, pronto a recarsi a Bruxelles per incontrare la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e per scongiurare un’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea senza accordo. Nel frattempo sale l’attesa per la riunione del consiglio direttivo della Bce di giovedì, chiamato a decidere in materia di politica monetaria. Gli indici eurpei sono tutti in calo, anche se Francofrte cerca di limitare i danni anche per merito dell'indice Zew, quello che misura le attese degli imprenditori sull'economia, risultato superiore alle previsioni. Milano cede circa mezzo punto percentuale, mentre lo spread sale in area 119 punti. Nella notte Wall Street ha chiuso contrastata con S&P500 e Dow Jones in calo e Nasdaq che invece ha registrato la 49esima chiusura record del 2020. Tokyo, questa mattina, ha limato dello 0,3%.

A Piazza Affari continua a salire Moncler, vola Guala

A Piazza Affari l'attenzione continua a essere concentrata su Moncler, che ieri ha annunciato l'operazione di acquisizione di Stone Island, azienda valutata 1,1 miliardi di euro.

Dopo la buona performance di ieri, i titoli della società del piumino continuano a salire, mettendo a segno la performance migliore del Ftse Mib. Sono invece contrastate le banche. E' ancora debole Leonardo - Finmeccanica, sempre penalizzata dalla notizia sul furto di dati avvenuto negli anni passati. Nexi prova a salire, favorita dalla manovra di cashback lanciata dal GOverno e ativa da oggi. manovra che dovrebbe favorire l'uso di carte di credito e bancomat e dunque il business della stessa Nexi. Fuori dal paniere principale volano del 18% le Guala Closures, dopo che Investindustrial del finanziere, Andrea Bonomi, ha rivisto al rialzo l'offerta per rilevare l'azienda. La finanziaria ha sottoscritto accordi vincolanti per l’acquisto di una partecipazione, che sommata alle azioni già detenute, rappresenta il 48,9% del capitale sociale fully diluted del gruppo di tappi. L’operazione avviene a 8,2 euro per azione dopo che tra la primavera e l’estate Investindustrial aveva lanciato un’Opa parziale, senza successo (era arrivato al 4%), a 6 euro. Al verificarsi di alcune condizioni, sarà inoltre lanciata anche un'opa totalitaria sul capitale quotato a un prezzo di 8,20 per azione ordinaria (per un premio del 26,6% rispetto alla media degli ultimi sei mesi).

Nel giorno del pil europeo, euro torna sotto 1,21 dollari

Sul fronte dei cambi, l'euro ha violato al ribasso la soglia di 1,21 rispetto al biglietto verde: si attesta a 1,209 (da 1,2133 ieri in chiusura) . Gli investitori attendono le mosse della Bce di giovedì. Nel frattempo l'attenzione è rivolta ai dati della giornata: Eurostat ha annunciato che nel terzo trimestre il pil nell’area euro è cresciuto del 12,5% rispetto al secondo, nella Ue dell’11,5%. Si tratta degli incrementi più forti dal 1995. Tuttavia, a causa della pandemia, nel secondo trimestre il pil era calato dell’11,7% e dell’11,3% rispettivamente. Su base annua nel periodo giugno-settembre l'economia della zona euro ha registrato un calo del 4,3% (-4,2% nell'intera Unione europea), in ripresa però dal -14,7% dei tre mesi precedenti (-13,9% ). Gli occupati sono aumentati dell’1% nell’area euro e dello 0,9% nella Ue dopo -3% e -2,8% nel secondo trimestre. E’ l’aumento più forte dal 1995. Sempre in mattinata è stato annunciato che l'indice tedesco Zew, quello che misura le attese delle imprese sull'economia, è salito a dicembre a 55 punti dai 39 di novembre, quando ha risentito delle preoccupazioni per la seconda ondata di coronavirus. Il risultato di dicembre è di gran lunga migliore delle attese degli analisti che indicavano 36 punti.

Nel pomeriggio, poi, saranno annunciate le cifre su produttività e costo del lavoro negli Stati Uniti. Sul versante politico, da segnalare l'intervento del ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholtz, al Bundestag sul budget federale. A Palazzo Chigi è infine nuovamente convocato il Consiglio dei ministri per l’approvazione del Recovery Plan. Intanto è debole anche il petrolio .

