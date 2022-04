Borse in cauto rialzo prima di Bce, Twitter vola in pre-market su Opa Elon Musk

Nessuna mossa attesa dalla Bce ma euro risale

In realtà nessuno si attende che la Bce prenda decisioni: Christine Lagarde dovrebbe confermare la veloce riduzione degli acquisti di titoli e la possibilità che successivamente (probabilmente non prima del quarto trimestre dell’anno) anche la Bce possa alzare i tassi d’interesse. Il problema è che il board della banca centrale è spaccato tra i falchi (che chiedono di agire subito contro la galoppante inflazione) e le colombe (che temono l’impatto sulla crescita economica di un’eventuale stretta monetaria). Importante sarà dunque ascoltare la conferenza stampa della presidentessa Lagarde, per capire quale delle due anime della Bce stia prevalendo. Intanto l'euro torna sopra 1,09 dollari prima dell'appuntamento con la Banca centrale: dall'inizio del mese il cambio è sceso del 2,6% circa passando da 1,11 a 1,08.

Vendite al dettaglio Usa

L’altra partita si gioca negli Stati Uniti. Da un lato arriverà il dato sulle vendite al dettaglio di marzo. L’attesa è di un aumento dello 0,6% mese su mese. Questo dato è importante non solo perché a marzo l’effetto della pandemia è stato pressoché assente, dunque si può vedere esattamente lo stato di salute dell’economia americana. Ma è importante anche perché potrebbe spingere la Federal Reserve ad agire con maggiore aggressività sui tassi: attualmente sono previsti altri 9 rialzi dei tassi Fed nel 2022 e la riduzione dei titoli nel bilancio della banca centrale al ritmo di 95 miliardi di dollari al mese. Ma se emergesse che l’economia Usa è più surriscaldata del previsto, con vendite al dettaglio forti sebbene i salari reali negli Usa siano calati del 3,6% nell’ultimo anno, allora la Fed avrebbe un motivo in più per la “stretta”.

Petrolio in calo con occhi su scorte Usa, giù anche il gas

Petrolio in ribasso, dopo gli aumenti della prima parte della settimana. Gli investitori valutano l'incremento superiore alle attese delle scorte americane, in un contesto in cui l'offerta globale è messa sotto pressione dal conflitto tra Russia e Ucraina. I future del Wti scadenza maggio sono in discesa dell'1% sotto 103 dollari al barile, quelli del Brent giugno cedono l'1% a 107,72 dollari. In discesa anche i prezzi del gas scambiati sul mercato europeo. I future maggio, in contrattazione ad Amsterdam, scendono del 4% a 101 euro al megawattora.

BTp, spread torna a 160 punti

E' in rialzo lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco e' indicato a 161 punti base dai 159 punti base del closing della vigilia. In rialzo anche il rendimento del BTp decennale benchmark al 2,40% dall'ultima posizione al 2,38% precedente.



Tokyo ancora in rialzo (+1,22%)

Continua il rimbalzo della Borsa di Tokyo che ha archiviato la seduta con un buon guadagno, spinta da Wall Street dove un allentamento dei tassi obbligazionari ha sostenuto i titoli tecnologici. L'indice Nikkei dei titoli guida ha chiuso in progresso dell'1,22% a 27.172 punti dopo aver recuperato già quasi il 2% il giorno prima. Il più ampio indice Topix è salito dello 0,88% a 1.906,60 punti. Tra i titoli spicca SoftBank Group salita del 2,86% a 5.752 yen, a seguito dell'annuncio dell'esercizio delle opzioni call da parte di Deutsche Telekom sull'americana T-Mobile US, da cui il gruppo giapponese si sta gradualmente ritirando. Un afflusso di denaro fresco che dovrebbe fare bene al Gruppo SoftBank. Positivi i listini cinesi.