Ancora rimbalzo per l'Europa. A Milano occhi puntati su Mediobanca

Le Borse europee proseguono nella via del recupero imboccata la vigilia, dopo lo scivolone accusato lunedì scorso. Del resto anche Wall Street ha chiuso in rialzo e questa mattina Tokyo ha posto fine alla serie negativa di sedute, salendo dello 0,58%. D’altra parte gli esperti ammoniscono che la volatilità, come già successo ieri, potrebbe dominare sovrana, complice il clima di vacanza di mezza estate. Gli investitori, in più, cercano di comprendere l’impatto della variante Delta, che potrebbe ingessare ancora una volta l’economia, imponendo nuove restrizioni, come quelle già adottate in alcune aree del mondo. Sale intanto l’attesa per la riunione del consiglio direttivo della Bce, in calendario domani. Gli economisti prevedono che l'Eurotower mantenga una politica ultra accomodante. Intanto va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali.

Piazza Affari occhi puntati su Mediobanca

A Piazza Affari gli investitori hanno puntato i riflettori su Mediobanca, dopo che Francesco Gaetano Caltagirone è salito al 5% circa del capitale. Tra le blue chips sono in evidenza le Amplifon e le Stmicroelectronics. Pochi i titoli deboli: sono appena sotto la paritàInwit, Tenaris e Banca Mediolanum.

Petrolio poco mosso, euro ancora sotto 1,18 dollari

E' poco mosso il petrolio: i future del Wti, contratto di settembre, scendono dello 0,46% a 66,89 dollari al barile, quelli del Brent di pari scadenza calano dello 0,46% a 69,03 dollari. Sul valutario, l’euro resta sotto quota 1,18 dollari, alla vigilia della riunione della Banca centrale europea.

