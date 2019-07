Europa al bivio: via i paradisi fiscali interni o rischio implosione

I casi sono pochissimi e restano aperti per anni, come i 14,3 miliardi di euro che la Commissione impone all'Irlanda di recuperare da Apple o come i 282,7 milioni di euro che il Lussemburgo è tenuto a recuperare da Amazon. Il Granducato deve anche incassare 23,1 milioni di euro da Fiat Finance and Trade. Rustichelli ieri ha rimarcato che il trasferimento della sede fiscale di Fca nel Regno Unito e quella legale in Olanda è un danno enorme per le casse dello Stato.



Il peso delle multinazionali

Proprio le multinazionali sono un ostacolo enorme al raggiungimento dell'obiettivo comune ai 28 Stati membri. Con un'attività di lobbing, i grandi colossi internazionali sono in grado di influenzare le strategie fiscali di molti di questi Paesi.

Basti guardare al numero di accordi fiscali tra imprese multinazionali e paesi dell'Unione europea. Il numero dei tax ruling firmati è aumentato del 64% tra il 2015 e il 2016, salendo da 1.252 a 2.053.



Che ci sia una ferita aperta lo dimostrano anche alcuni casi saliti alla ribalta internazionale negli ultimi anni, come lo scandalo Luxleaks del 2015, che ha portato alla luce oltre 548 accordi fiscali siglati tra il 2002 e il 2010 tra oltre 300 gruppi multinazionali (tra cui Pepsi, Ikea, Deutsche Bank, Apple) e le autorità fiscali del Lussemburgo. Accordi che hanno favorito schemi di pianificazione fiscale aggressiva incentivando un trasferimento verso il Lussemburgo di profitti realizzati in giurisdizioni a più alta fiscalità in cambio del pagamento di un'aliquota effettiva irrisoria, spesso inferiore all'1% degli utili dichiarati.