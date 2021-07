A Piazza Affari Unicredit e Mps volano in vista delle nozze

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee in calo, dopo la buona performance della vigilia. Le vendite sono incoraggiate dai numeri pubblicati nella notte da Amazon, che stanno penalizzando anche i future su Wall Street. Il colosso fondato da Jeff Bezos ha riportato risultati trimestrali inferiori alle attese degli analisti per la prima volta in tre anni. Ha inoltre annunciato previsioni deludenti per il terzo trimestre dell’anno. In particolare nel periodo aprile-giugno l’utile è stato di 7,78 miliardi di dollari, su un fatturato pari a 113,08 miliardi di dollari. Seppure si tratti di un miglioramento rispetto ai profitti 2020 per 5,24 miliardi di dollari, su vendite pari a 88,91 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente, le attese erano per un utile ad azione di 12,30 dollari su un giro d’affari pari a 115,2 miliardi di dollari. Anche le Borse asiatiche sono deboli. Nel frattempo va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali, mentre gli investitori continuano a mantenere la guardia alta anche sull'andamento dei contagi da Covid-19 e sul loro impatto sulle restrizioni per limitarne la diffusione. Restrizioni che potrebbero di nuovo impattare sull'economia. Francoforte è la peggiore, Milano perde meno di mezzo punto percentuale beneficiando del balzo in avanti di Unicredit e Banca Mps, in vista delle loro nozze. Ipotesi che per altro accende la speculazione sul risiko bancario.

A Milano occhi puntati su nozze Unicredit-Mps

A Piazza Affari occhi puntati su Unicredit, dopo che la banca ha annunciato di avere aperto il canale dei colloqui per rilevare le attività commerciali Banca Mps. «UniCredit e il ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sua qualità di azionista di maggioranza di Banca Monte dei Paschi di Siena, hanno approvato i presupposti per una potenziale operazione avente ad oggetto le attività commerciali di Mps, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e di adeguate misure di mitigazione del rischio. A tal fine, avvieranno interlocuzioni in esclusiva per verificare la fattibilità dell'operazione», è stato annunciato, ieri 29 luglio, in tarda serata. L'istituto guidato da Andrea Orcel ha inoltre diffuso i conti del secondo trimestre, archiviati con utile netto raddoppiato a 1,03 miliardi, livello superiore alle attese. I titoli dell'istituto, dopo non essere riuscito a far prezzo nei primi minuti di contrattazione, volano di oltre il 5%. Si infiammano del 10% le azioni della banca senese.

Loading...

Sotto la lente anche Eni e Saipem

Sono inoltre sotto la lente Eni e Saipem, dopo la diffusione della semestrale. La prima ha annunciato di avere riagganciato nel secondo trimestre i livelli di utile netto adjusted pre-Covid, per un valore di 0,93 miliardi, nell'intero semestre il risultato è stato di 1,20 miliardi.La Borsa festeggia spingendo in controtendenza le quotazioni . Saipem ha invece archiviata il periodo gennaio-giugno con una perdita netta di 779 milioni. In Borsa i titoli perdono quota.

Sul fronte macro, pil europeo II trimestre rimbalza del 13,7%

Il Pil della Zona Euro è rimbalzato nel secondo trimestre 2021. In particolare ha messo a segno un progresso del 2% rispetto ai tre mesi prima, riprendendo la crescita dopo due cali trimestrali consecutivi, e del 13,7% su base annua. E' quanto ha annunciato Eurostat, che inoltre ha indicato che per l'Unione Europea nel suo complesso l'aumento ha raggiunto l'1,9% congiunturale. Tra i grandi paesi, la Francia ha registrato la performance peggiore (+0,9%), dietro a Spagna (+ 2,8%), Italia (+2,7%) e Germania (+1,5%). Nel primo trimestre il Pil nella zona euro era sceso dello 0,3%, dopo essere sceso dello 0,6% negli ultimi tre mesi del 2020.



Euro aggancia 1,19 dollari, frena il greggio

Infine sul fronte dei cambi, l’euro ha riagganciato la soglia di 1,19 dollari, verso la quale si è spinto la vigilia, giorno in cui sono state diffuse le stime sul pil americano dei mesi scorsi (da 1,1884 di ieri). Dopo la corsa di ieri, ritraccia il valore del greggio: il prezzo del wti, contratto di settembre, è pasi a 73 dollari al barile, in calo dello 0,75%.