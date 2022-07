Borse, Milano e Madrid capofila con le banche. Prove di rimbalzo a Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sono in rialzo le Borse europee dopo un avvio contrastato e due sessioni di buon recupero. L'ipotesi che la Bce sia più aggressiva del previsto, Apple che frena su assunzioni e investimenti vedendo la recessione in arrivo, il momento delicato della politica italiana e le prime trimestrali dei big europei sono i fattori che stanno orientando in modo diverso le scelte degli operatori. Ad ogni modo, l'accelerata dei bancari spinge l'IBEX 35 di Madrid e il FTSE MIB di Milano, che attende il momento della verità per la prosecuzione o meno del Governo italiano guidato da Mario Draghi. Gli altri indici si muovono invece più indietro (CAC 40 di Parigi, DAX 40 di Francoforte, AEX di Amsterdam e FT-SE 100 di Londra), quando Wall Street è in rialzo.

Intanto, i riflettori sono puntati sulla Bce che giovedì con ogni probabilità alzerà i tassi di 25 punti base, per la prima volta da oltre dieci anni, e darà indicazioni utili sulla possibilità di una nuova mini-stretta a settembre e sullo scudo anti-spread. Va comunque detto che, secondo indiscrezioni riportate da Reuters, la Bce potrebbe anche valutare di alzare il costo del denaro di 50 punti base e una proposta in tal senso sarà ufficialmente avanzata dal capo economista Philip Lane.

Wall Street in rialzo sostenuta dalle trimestrali

In rialzo a Wall Street, con gli investitori che fanno leva sull'entusiasmo generato dalle trimestrali per riprendersi dalla chiusura negativa di ieri, quando le segnalazioni di rallentamento degli investimenti e delle assunzioni in Apple hanno fatto precipitare gli indici in negativo, provocando la peggiore chiusura dalla seconda settimana di giugno. I timori di una recessione economica tengono sotto pressione il mercato, nonostante il 57% delle aziende che ha riportato gli utili del secondo semestre ha una rendicontazione positiva che ha battuto le previsioni degli analisti. Tuttavia l'aumento dei costi finanziari e l'inflazione dilagante stanno smorzando la fiducia delle aziende, secondo S&P Global Market Intelligence.

Il Governo Draghi appeso a un filo

L’evoluzione della crisi di Governo è al centro dell’attenzione in Italia con le conferenze dei capigruppo di Senato e Camera che decidono sulle modalità dell’intervento del presidente del Consiglio in Parlamento mercoledì. A sostenere i mercati, lunedì e venerdì, è stata la sensazione che, per quanto complessa sia la situazione, Draghi abbia più probabilità di restare in sella che di cadere. Un po’ perché nessun partito, tranne Fratelli d’Italia che è all’opposizione, ha interesse ad andare al voto (come sostiene Algebris), un po’ perché la spaccatura dei 5 Stelle potrebbe essere sufficiente a convincere Draghi a restare con una parte del partito che continua a sostenerlo (come sostengono in tanti sul mercato, compreso Il Sole 24 Ore ). Questa aspettativa ha tranquillizzato lunedì i mercati, che restano però esposti a ogni singola dichiarazione fino a mercoledì.

L'incognita sulle mosse della Bce e della Fed

L’altro grande punto di domanda riguarda le banche centrali: la Bce si riunisce giovedì 21 e la Fed mercoledì 27. La Banca centrale europea giovedì alzerà i tassi di 25 punti base, appunto se non addirittura 50, ma a settembre sul mercato si sconta sempre meno un ulteriore rialzo. Se fino a poco tempo fa era data per sicura un’altra stretta da 25 punti base, ora tanti la mettono in dubbio. La possibile crisi del gas e la possibile turbolenza sui debiti sovrani potrebbe infatti suggerire alla Bce maggiore cautela. Anche perché sempre giovedì 21 (o il giorno dopo) si saprà se Gazprom riaprirà i rubinetti di Nord Stream 1: se non lo facesse, si avvalorerebbe la tesi di una Bce più lenta ad alzare i tassi.