Wall Street cancella la pandemia: S&P 500 e Nasdaq record. Europa in rosso Gli investitori continuano a monitorare l'andamento dei contagi da Covid. Preoccupano le tensioni Usa-Cina, ma dal settore immobiliare americano arrivano segnali positivi. Petrolio in calo in attesa della riunione dell'Opec+, l'oro torna sopra i 2mila dollari l'oncia. Spread in rialzo in area 144 punti di S. Arcudi e P.Paronetto

La giornata dei mercati

Wall Street chiude con lo S&P 500 e il Nasdaq record. Il Dow Jones perde lo 0,24% a 27.777,59 punti, il Nasdaq sale dello 0,73% a 11.210,84 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,23% a 3.389,78 punti recuperando le perdite accumulate con la pandemia.

È stata tuttavia una seduta volatile per i listini azionari mondiali. I principali indici hanno più volte cambiato direzione prima di imboccare con decisione la via dei ribassi. Questo accadeva quando i listini Usa avevano rapidamente annullato i guadagni dell'avvio, invertendo la rotta sotto il peso dei timori legati all'andamento dei contagi da coronavirus e delle tensioni Usa-Cina, sfociate nell'inasprimento delle sanzioni imposte da Washington a Huawei.

A penalizzare i mercati europei è stato poi il rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro: il biglietto verde è infatti scivolato ai minimi da oltre due anni sulla scia dei massicci interventi della Fed a sostegno dell'economia Usa. A Piazza Affari, il FTSE MIB ha così perso lo 0,52%. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, realizzi su Diasorin (-2,27%), ieri tra i migliori insieme a tutto il settore farmaceutico. Prese di beneficio anche su Stmicroelectronics (-1,43%), che risente anche delle possibili ricadute delle sanzioni Usa a Huawei. Rialza invece la testa Banco Bpm (+0,86%) dopo che l'a.d. Giuseppe Castagna ha ribadito la volontà di valutare opzioni di consolidamento.

Dubbi sulla proroga degli aiuti Usa all'economia

Oltreoceano gli investitori si interrogano alla possibilità che il Congresso riesca ad accordarsi su un nuovo piano di stimoli all'economia, mentre resta in bilico la proroga degli aiuti varati per sostenere i consumi in seguito all'impatto della pandemia di Covid-19. Tra i principali titoli, Wal-Mart perde terreno nonostante la trimestrale in crescita proprio in vista di un secondo semestre in cui gli acquisti potrebbero non essere più alimentati dagli stimoli governativi. Passano così in secondo piano i segnali incoraggianti arrivati dal settore immobiliare: secondo quanto riportato dal dipartimento del Commercio americano, i nuovi cantieri edili avviati in luglio sono aumentati del 22,6% rispetto al mese precedente (+4,6% atteso), l'incremento più marcato dal 2016, mentre i permessi per le costruzioni, che anticipano l'attività futura del settore edilizio, hanno registrato un aumento mensile del 18,8%.

A Piazza Affari giù Diasorin, bene Enel e Banco Bpm

Tornando a Piazza Affari, in vetta al Ftse Mib Banco Bpm, Leonardo - Finmeccanica e Atlantia . In lieve ribasso Enel, che ha incrementato la propria partecipazione nella controllata cilena Enel Americas di un ulteriore 2,7%, fino al 65% del capitale sociale. In coda scivola Diasorin ed è in affanno StMicroelectronics, penalizzata dallo scontro Usa-Cina su Huawei. Debole anche Exor,così come Fiat Chrysler Automobiles, nel giorno in cui è stata annunciata la morte di Cesare Romiti, manager a cui la storia della casa automobilistica è legata a doppio filo.