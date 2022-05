Borse rimbalzano con occhi sulla Fed. BTp decennale a top da 2019, Bund sopra 1%

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta in calo, segnata in mattinata da un "flash crash" poi riassorbito, le Borse europee rimbalzano e consolidano progressivamente i rialzi, sempre con gli occhi puntati sulle banche centrali e soprattutto sulla Federal Reserve, che il 4 maggio dovrebbe annunciare il maggior rialzo dei tassi dal 2000 con un ritocco di 50 punti base. In una seduta mista per le Borse asiatiche, con Giappone e Cina chiuse per festività, la Banca centrale australiana ha annunciato un aumento dei tassi maggiore del previsto (25 punti base allo 0,35%, contro attese di 15 punti base) promettendo ulteriori rialzi del costo del denaro nei prossimi mesi. Anche la Bank of England si riunirà in settimana e gli investitori sono concentrati a capire se l'inasprimento delle condizioni monetarie per controllare l'inflazione peserà sulla ripresa economica.

Mentre corrono i bancari, gli energetici e le auto, sono tutti in rialzo il FTSE MIB di Milano, che torna sopra quota 24.000 punti, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'AEX di Amsterdam e l'IBEX 35 di Madrid. Resta più indietro il FT-SE 100 di Londra, nonostante il sostegno del colosso Bp (+2,6%) dopo gli utili record, appesantita dai minerari.Resta alta la pressione sull'obbligazionario, con i rendimenti dei Treasury decennali Usa che restano al 3%, quelli sul Bund tedesco sopra l'1% e quelli sul BTp al 2,89%.

Resta comunque alta l'attenzione sul fronte delle guerra e delle sanzioni: la Commissione europea dovrebbe proporre un nuovo round di restrizioni contro la Russia, che sarà poi discusso mercoledì. Nel sesto pacchetto la riduzione progressiva dell'import di petrolio russo e nuove sanzioni per le banche russe, come ha confermato anche l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, Josep Borrell. Sull'azionario, prosegue la stagione delle trimestrali con il colosso dell'oil Bp che ha registrato utili record da 10 anni, al netto però di svalutazioni in Russia per 25,5 miliardi di dollari.

A Milano scatta Campari, bene St e Tenaris

Balzo di Davide Campari dopo i numeri migliori delle attese (utile di gruppo prima delle imposte +65,1% e vendite nette +34,4%) e la guidance confermata di margine ebit stabile sulle vendite nette nel 2022 a livello organico, fornita a fine febbraio prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Tra le banche al via la svalutazione degli asset russi di Unicredit, secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore. Da seguire anche Stellantis che ha annunciato l'acquisto di Share Now e dopo il crollo del 41% delle vendite di aprile. Bene anche Ferrari e Iveco Group. Inoltre, il Governo ha annunciato un aumento della tassa sugli extraprofitti dal 10% al 25% per le società energetiche: poco mosse comunque Enel, Iren, A2a. Accelerano Tenaris, Prysmian, Stmicroelectronics e Diasorin.

Spread ancora in rialzo, rendimento decennale a top da 2019

La risalita dei tassi non si arresta e in avvio di seduta sul secondario telematico Mts il BTp decennale segna un rendimento del 2,88% dopo aver chiuso alla vigila al 2,85% aggiornando il nuovo massimo da tre anni. Lo spread con i Bund si allarga ancora: il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco, è a quota 189 punti in rialzo rispetto all'indicazione del finale della vigilia a 185 punti base.