Europa Creativa, pubblicati i primi bandi

Il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva la nuova programmazione di Europa Creativa (2021-2027). Con il lancio dei primi bandi del sotto-programma MEDIA, in scadenza già ad agosto, si avviano dunque i lavori del principale strumento europeo a sostegno del settore culturale e creativo, che per il prossimo settennio potrà contare su un budget di 2,44 miliardi di euro.

Con un occhio rivolto alle priorità politiche del quinquennio 2019-2024 quali inclusione, digitalizzazione e transazione ecologica, il nuovo Europa Creativa enfatizza la volontà di investire su innovazione e transnazionalità delle produzioni culturali europee per aumentare la competitività del settore e l'inclusione dei suoi operatori nelle dinamiche socio-economiche. Rimane invariata la struttura del programma, che manterrà la classica articolazione in tre sezioni: Cultura, MEDIA e Trans-settoriale. Anche in questa programmazione, sarà il settore MEDIA a ricevere la porzione di budget più sostanziosa con circa 1,4 miliardi di euro, pari al 58% del totale, contro il 33% assegnato all'ambito cultura e il 9% alla sezione trans-settoriale.



Il programma di lavoro 2021



Per la prima annualità di lavoro sono stati stanziati 300 milioni di euro, un aumento sul budget di circa il 25% rispetto al 2020. Nell' Annual Work Programme (2021), presentato pubblicamente dalla Commissione Europea il 26 maggio, sono inserite le indicazioni sulle call for proposals che verranno lanciate durante tutto il 2021. Il sottoprogramma Cultura, che per la prima fase della nuova programmazione continuerà a concentrarsi sullo sviluppo di politiche di cooperazione, in linea con gli obiettivi della New European Agenda For Culture (2018) e il Council Work Plan for Culture (2019-2022), per il 2021 prevede cinque bandi:

• European Cooperation Project per il finanziamento di iniziative transnazionale di piccola, media e grande dimensione (budget allocato pari a 60,9 milioni di euro);

• European Platforms per la promozione di artisti emergenti (budget allocato pari a 11 milioni di euro);

• European Networks per i reti di organizzazioni culturali e creative (budget allocato pari a 9 milioni di euro);