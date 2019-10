Europa creativa, quattro scadenze a novembre di AssoEPI

(Adobe Stock)

Il mese di novembre è caratterizzato da una serie di bandi di Horizon 2020, il programma europeo per la ricerca e l’innovazione, in scadenza il giorno 13, e da quattro scadenze di Europa Creativa, il programma europeo a sostegno dei settori culturali e creativi europei.

Quattro bandi di Horizon sono relativi al settore Ict per rafforzare la presenza europea nel processo di standardizzazione del settore, per l’applicazione del 5G alla mobilità connessa e automatizzata, per sviluppare una rete di centri di eccellenza per l’intelligenza artificiale e per favorire le tecnologie interattive. Un altro gruppo di bandi è invece dedicato alla trasformazione digitale nel settore della salute. Tra il 13 e il 24 novembre, scadono invece quattro bandi di Europa Creativa dedicati allo sviluppo di opere audiovisive europee, alla promozione della musica dal vivo, al supporto dei festival cinematografici europei.

Il 6 novembre scade il bando del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il sostegno alle attività delle organizzazioni di consumatori nell’Ue, con particolare riguardo alle iniziative per testare e confrontare i prodotti di consumo e combattere i prodotti ingannevoli. Da segnalare infine il bando Mce Telecomunicazioni, in scadenza il 14 novembre, a favore dell’implementazione di infrastrutture di servizio digitali in diversi settori ed aree strategiche, tra le quali la cybersecurity, la sanità e gli appalti elettronici.