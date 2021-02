Borse deboli. Spread in calo sotto quota 90 punti e rendimenti ai minimi con attesa Draghi A Piazza Affari bene Nexi e Unipol dopo i conti 2020. Euro/dollaro poco mosso, petrolio in calo dopo che l'Opec ha rivisto al ribasso le stime sulla domanda di energia. Wall Street in calo di Eleonora Micheli e Paolo Paronetto

A Piazza Affari bene Nexi e Unipol dopo i conti 2020. Euro/dollaro poco mosso, petrolio in calo dopo che l'Opec ha rivisto al ribasso le stime sulla domanda di energia. Wall Street in calo

Borse europee senza mordente, ma anche Wall Street in calo dopo gli ennesimi record del Nasdaq e dell'S&P500. I principali listini continentali si muovono sotto la parità e gli investitori continuano a interrogarsi sui tempi e l'intensità della ripresa economica, ancora frenata dalla diffusione della pandemia di Covid-19. In Italia, dopo il secondo giro di consultazioni con le forze politiche, secondo le ultime ricostruzioni il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi è pronto a sciogliere la riserve e a presentare al presidente della Repubblica la lista dei ministri del nuovo Governo. Tra i principali titoli milanesi si mettono in luce Unipol e Nexi dopo la pubblicazione dei conti 2020.

L'attesa del via libera al governo Draghi dopo il voto favorevole degli iscritti al Movimento 5 Stelle alimenta gli acquisti sull'obbligazionario, riducendo i rendimenti e schiacciando lo spread nei confronti del Bund. Il differenziale di rendimento è in calo sotto i 90 punti base dai 92 della chiusura di giovedì, mentre il rendimento del BTp decennale che tocca un nuovo minimo storico allo 0,45% dallo 0,46% della vigilia.

A Wall Street, in rosso, focus su Disney

Wall Street in calo dopo l'ennesimo record degli indici S&P500 e Nasdaq, soprattutto quest'ultimo è oggetto di vendite dopo il rally dei tecnologici nell'ultima seduta. Gli investitori restano nel complesso ottimisti sulle

prospettive economiche degli Stati Uniti, rassicurati anche dalla campagna vaccinale, che procede spedita come promesso da Joe Biden; il presidente ha annunciato gli accordi per avere 200 milioni di dosi di vaccino in più, che basteranno a coprire il fabbisogno nazionale. Tra i titoli da seguire c'è quello di Disney dopo una trimestrale positiva, che ha mostrato una forte crescita del numero di abbonati della piattaforma

Disney+, che ora sono quasi 95 milioni. Il bitcoin si riavvicina ai 48.000 dollari, dopo il record dell'11 febbraio a 48.297 dollari, grazie alla decisione di Bank of New York Mellon, la più antica banca degli Stati Uniti, di trattare

le criptovalute come qualsiasi altro asset, perché "stanno diventando parte della normalità".

In calendario l'indice della fiducia dei consumatori americani relativo al mese di febbraio: atteso un leggero incremento rispetto all'ultima lettura.

Bene Unipol, 2021 atteso in linea con target piano

Tornando ai titoli, Unipol ha chiuso il 2020 con un risultato netto consolidato pari a 864 milioni, in calo del 20,5% rispetto al 2019. Tuttavia l'utile normalizzato è stato di 905 milioni, in significativa crescita (+23,6%). Il board ha deciso di proporre all'assemblea dei soci un dividendo di 0,28 euro per azione. Quanto all'evoluzione della gestione, il risultato consolidato della gestione per l'anno in corso, «è atteso positivo e in linea con gli obiettivi definiti nel piano strategico 2019-2021». La società ha colto l'occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento del business plan: tutti i principali target sono a portata di mano, per esempio l'utile netto, altri già battuti (Solvency) mentre solo sulla cedola della capogruppo pesa lo stop alla distribuzione disposto l'anno scorso dalle Autorità di Vigilanza. Gli analisti di Equita hanno apprezzato i numeri del'assicurazione, soprattutto quelli dell'ultimo scorcio dell'anno passato, risultati al di sopra delle attese. Hanno dunque confermato la raccomandazione "buy" sulle azioni con target di prezzo a 5,4 euro.