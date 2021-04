Borse deboli, a Piazza Affari effetto Lvmh su Tod's. Verdetto S&P su Italia

3' di lettura

Borse europee deboli in scia alla chiusura in calo registrata giovedì 22 aprile da Wall Street, che ha risentito delle indiscrezioni secondo cui il presidente statunitense, Joe Biden, proporrà un'imposta federale massima sul capital gain del 43,4%, in rialzo dall'attuale 23,8%, che sarebbe applicata a chi guadagna più di un milione di dollari. Inoltre il New York Times ha riferito che l'aliquota per le imposte sul reddito per i più ricchi sarà alzata al 39,6% dal 37%. Sul fronte macro, intanto, è emerso che ad aprile nell'Eurozona l'indice Pmi composito, che riunisce l'andamento della manifattura e dei servizi, è salito a 53,7 punti dai 53,2 di marzo, battendo le attese degli esperti. In particolare il settore manifatturiero cè andato particolarmente bene (indice a 63,3 punti, dai 62,5 punti del precedente mese di marzo). Il settore dei servizi ha segnato una lieve espansione, con l'indice sopra ai 50 punti (dai 49,6 punti di marzo a 50,3 punti di aprile). All'Italia intanto in serata a mercati chiusi arriverà il verdetto di S&P sul rating anche se non sono attese novità.



A Milano focus sul lusso, occhi su Moncler e Tod's

A Piazza Affari il focus è sul lusso. Moncler scivola tanto da accusare la performance peggiore del listino, nonostante ieri la società del piumino abbia annunciato vendite del primo trimestre 2021 per 365,5 milioni di euro, in progresso del 21% a tassi di cambio costanti e del 18% a tassi di cambio correnti. Rispetto al primo trimestre del 2019 i ricavi sono diminuiti del 2% a tassi di cambio costanti (-3% a tassi correnti). Gli analisti, però, si aspettavano di più, sulla scia delle sorprese annunciate nei giorni scorsi da Lvmh e Kering.Ad ogni modo Mediobanca rimane positiva sulle azioni e non esclude nuove operazioni straordinarie, dopo l'acquisizione di Stone Island, che sarà integrata a partire da aprile e che dovrebbe portare nel 2021 ricavi aggiuntivi per oltre 200 milioni di euro.

Loading...

Gli occhi del mercato sono inoltre puntati su Tod's, dopo che ieri in serata è stato annunciato che il colosso francese Lvmh ha incrementato la propria partecipazione in Tod's al 10%, acquistando il 6,8% delle azioni dalla famiglia Della Valle. I titoli, che inizialmente non riuscivano a far prezzo, volano quasi del 10%, con il mercato che accarezza l'ipotesi che il gruppo francese possa rilevare l'azienda marchigiana. Gli esperti di Equita, però, raccomandano cautela, proprio in virtù del fatto che la cessione da parte della famiglia Della Valle di poco più del 6% del capitale potrebbe implicare che a breve non ci siano vendite all'orizzonte. Attenzione anche su Atlantia nel giorno in cui il cda torna a confrontarsi sul dossier Autostrade.

Spread a 102 nell'ultimo giorno per sottoscrivere Futura

Lo spread si attesta a 102 punti, mentre il rendimento del BTp decennale è in lieve rialzo allo 0,75% dallo 0,74%. Da segnalare, sul fronte del mercato dei bond, che oggi è l’ultimo giorno utile per sottoscrivere il nuovo BTp Futura, il terzo della serie. Per adesso sono stati richiesti titoli per ulteriori 470 milioni di euro, portando il totale delle sottoscrizioni a circa 5,1 miliardi.

Cambi, euro stabile, in rialzo il greggio

Sul mercato valutario, l'euro vale 1,204 (da 1,2 di ieri in chiusura) ed è stabile a 129,9 yen mentre il rapporto dollaro/yen è a 107,89 (da 108,13). Risale il greggio con il Brent a 65,8 (+0,7%).