Europa divisa sul market abuse: l’Italia non sanziona i fatti gravi

Anche con tutti questi caveat, però, dai dati – in particolare sulle sanzioni amministrative – emergono alcune differenze di fondo tra gli approcci dei supervisori. Si notano infatti sistemi “meno severi”, anche tenendo conto delle dimensioni dei mercati e pur ipotizzando anni di particolare “buona condotta” dei vigilati: se non è del tutto sorprendente vedere che nessuna sanzione Mar è stata applicata nel 2021 in Paesi quali Repubblica Ceca, Finlandia, Lettonia o Polonia (e una sola, per 5.000 euro, a Malta), colpisce un poco l’assenza di sanzioni in Irlanda e, specialmente, nei Paesi Bassi, che si ritengono impegnati in una competizione per attrarre società e operatori anche dall’Italia.

Particolarmente significativo è il numero di violazioni riscontrate e la sanzione media applicata (un dato non fornito dall’Esma, ma banale da ricavare). Emerge qui una differenza di approccio: da un lato Autorità che paiono concentrarsi su investigare e sanzionare severamente un numero contenuto di condotte gravi; dall’altro Autorità che perseguono un approccio più “a pioggia”, irrogando numerose sanzioni piccole, verosimilmente per violazioni anche minori e più formali. L’Italia si colloca ai primissimi posti di questo secondo approccio. I grafici in questa pagina (elaborazioni sui dati Esma) lo mostrano chiaramente rapportando l’Italia almeno ai Paesi più vicini per dimensioni, caratteristiche del sistema economico e cultura giuridica. A fronte di una media di dieci sanzioni irrogate nel 2021 negli ordinamenti considerati, in Italia se ne sono viste il triplo: ben 30 (in confronto a tre, sei e quattro rispettivamente in Francia, Germania e Spagna). L’ammontare della sanzione media “italiana” nello stesso periodo è poi inferiore ai 29.000 euro, rispetto a una media di quasi 325.000 euro, con Francia (outlier) che supera 1,7 milioni, ma Germania e Spagna che si attestano a 230.000 e 100.000 euro rispettivamente.

Le violazioni sotto esame

Come anticipato, difficile trarre conclusioni definitive e granitiche da questi numeri. Siccome è però improbabile che questi risultati corrispondano a comportamenti diversi di operatori ed emittenti in Italia rispetto ad altri Paesi, così come sarebbe strano pensare a una mano particolarmente leggera dell’Autorità nella misura della sanzione, occorre interrogarsi sull’opportunità di impiegare le scarse risorse dell’enforcement su quelle che paiono tante piccole violazioni, rispetto a concentrarle su poche, ma gravi.

È comunque certo che, per il loro possibile effetto reputazionale, tante piccole sanzioni, possibilmente per irregolarità formali o comunque minori, rischiano di creare particolare incertezza proprio presso quei soggetti che più desiderano rispettare la disciplina e tengono alla propria reputazione, e che desiderano minimizzare i rischi di compliance. O, peggio, rischiano di mandare il messaggio che violazioni gravi e di forte disvalore sono perseguite in modo meno severo.

In ogni caso, proprio a fronte di regole sostanziali uniformi, come è nel Mar, queste differenze di approccio lasciano perplessi e alterano il campo di gioco. Anedotticamente, la sensazione di chi frequenta i mercati è che questa situazione non sia limitata alla materia dell’insider trading e degli abusi di mercato.