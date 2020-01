Europa e la cultura: il bilancio 2019 Sviluppo dei territori e coesione sociale, progetti finanziati e promozione delle città, contrasto al traffico illecito di arte e direttiva antiriciclaggio di Roberta Capozucca e Giuditta Giardini

6' di lettura

Il Parlamento Europeo ha recentemente sospeso i negoziati con il Consiglio sul bilancio UE per il mancato accordo sulla contribuzione nazionale. Alla luce degli avvenimenti politici che hanno caratterizzato la seconda decade del XXI secolo, le contrattazioni per il prossimo quadro finanziario pluriennale (2021-2027) risultano particolarmente decisive per capire in quale direzione andrà il progetto europeo. L'euroscetticismo della Brexit, dei movimenti nazionalisti, ma anche il crescente numero di gruppi di resistenza civile o di protesta organizzata hanno indotto gli organismi europei a cercare legittimazione.

Tra le priorità c'è quella di rifondare l'Europa sui suoi valori, storia e patrimonio culturale condiviso, avvicinando le istituzioni ai cittadini. L'Anno Europeo del Patrimonio Culturale , ma anche lo straordinario successo di Matera Capitale della Cultura 2019 , hanno dimostrato come il fattore culturale non sia esclusivamente un driver economico, ma possa fungere anche da connettore sociale e giustificare la presenza dell'Europa come motore azionante per lo sviluppo dei territori e di coesione sociale: un'Europa a misura d'uomo che vada oltre le barriere burocratiche e tecnocratiche. Tuttavia proprio quest'ambito di intervento, racchiuso nella Rubrica 2 “ Cohesion and Values ” del Bilancio UE 2021-2027 avente tra i suoi strumenti operativi Europa Creativa , potrebbe subire i tagli più consistenti. Infatti, rispetto all'intenzione del Parlamento Europeo che nel maggio 2018 aveva sostenuto la proposta della Commissione di aumentare simbolicamente il budget del programma fino a 1,8 miliardi, Europa Creativa dovrebbe subire un taglio di circa il 20% rispetto alla programmazione 2014-2020 pari a 1,40 miliardi di euro.

I finanziamenti

Proprio per Europa Creativa, lo strumento con cui l'Europa si occupa del settore culturale, il 2019 è stato un anno chiave. La chiusura della maggior parte dei progetti finanziati negli anni precedenti lascia all'annualità

2020 il solo compito di valutare i risultati e di pianificare le attività per il periodo 2021-2027. Tra i grant concessi, che chiudono i finanziamenti di Europa Creativa, c'è stata la call a supporto dei Progetti di Cooperazione con un budget di 44.659.800 euro, la call a supporto della Traduzione di Opere Letterarie per un valore totale di 3.600.000 euro e due programmi triennali per le Piattaforme e i Network per gli operatori culturali per cui si attiva l'ultima fase. Non bisogna poi tralasciare l'erogazione di Premi, che sempre di più fungono da strumenti per l'implementazione degli obiettivi di coesione e divulgazione, come l’ European Union Prize for Literature (500.000 euro), l’ European Heritage Awards (400.000 euro), il Premio per la Musica Popolare Contemporanea (500.000 euro) e lo Young Talent Architecture Award (350.000 euro).

Iniziative di promozione culturale

Un'altra pietra miliare del programma Europa Creativa, che nel 2019 ha espresso il suo potenziale a beneficio dell'economia locale, è l'iniziativa delle Capitali Europee della Cultura , lanciata nel 1985 per avvicinare i cittadini all'Europa ed inserita nel quadro di politiche comunitarie dal 2000. Durante il 2019, le due città designate, Plovdiv e Matera , hanno palesato la forza dell'approccio integrato alla cultura, diventando simboli del riscatto del Sud del mondo. Proprio Matera si è distinta per essere stata la Capitale con la più alta percentuale di crescita di turismo nella storia della manifestazione con 1.228 eventi, di cui 410 sparsi su tutto il territorio regionale, e un milione di presenze nel 2019 (+34% delle presenze in Basilicata e +30% di turisti stranieri).

Nel 2019 sono state tirate le somme dell' Anno Europeo del Patrimonio Culturale (2018), esperienze e dati concreti che, raccolti in un report , raccontano come l'approccio integrato alla cultura possa accelerare i processi di sviluppo territoriale e quindi facilitare il raggiungimento di un accordo sulle iniziative. Tra i principali successi c'è stata l'approvazione dell' iniziativa 7 - sull'“Heritage at Risk” , un argomento sempre più pressante che con l'incendio alla Cattedrale di Parigi e l'allagamento di Venezia ha costretto il settore a prendere misure per far fronte allo stato di pericolo del patrimonio europeo. In questo contesto, protezione e prevenzione acquistano un ruolo non solo di protagoniste per lo sviluppo economico e sociale, ma anche di strumenti chiave per la lotta alla sostenibilità ambientale.