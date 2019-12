Europa (e Italia) al record storico di investimenti per lo spazio L’Esa impegna 14,4 miliardi di spesa, l’Asi con 2,28 miliardi è il terzo contribuente. In programma una missione su Marte con la Nasa di Gianni Dragoni

La fase di assemblaggio nello stabilimento Thales Alenia Space di Torino del modulo che sarà lanciato verso Marte nel 2020

3' di lettura

L’Europa dello spazio si lancia nella spesa maggiore della sua storia. Nella riunione ministeriale svoltasi il 27 e 28 novembre scorsi a Siviglia, i rappresentanti dei 22 Stati europei dell’Esa (l’Agenzia spaziale europea) hanno approvato un budget ambizioso. I soldi finanzieranno per i prossimi 4-5 anni la prosecuzione di importanti progetti, come la stazione spaziale internazionale, il trasporto spaziale nel quale l’Italia ha un ruolo strategico con Avio, che realizza il piccolo lanciatore Vega, la realizzazione di nuovi programmi come il viaggio su Marte in collaborazione con la Nasa per riportare a terra campioni di materiale, il volo della navetta riutilizzabile Space Rider.

Per quest’ultima, che dovrebbe volare nel 2022, sono protagoniste le industrie italiane insieme all’Asi. È un drone cosmico realizzato da Thales Alenia Space. Verrà lanciato dal razzo Vega C realizzato da Avio, dalla base di Kourou in Guyana francese e atterrerà come un aeroplano in un aeroporto.

Jan Woerner, direttore generale Esa, al termine della conferenza ha annunciato - secondo quanto riferito dall’Ansa - che «lo spazio europeo può contare su un finanziamento di 14,4 miliardi di euro per i prossimi tre anni, circa due miliardi in più del previsto».

Sulle cifre sarebbe opportuna più chiarezza. Non c’è un comunicato dell’Esa che indichi questa cifra. In allegato alle risoluzioni approvate, c’è una tabella riassuntiva che indica un totale di 14,4 miliardi di spesa con l’elenco dei paesi contribuenti, ma non c’è scritto per quanto tempo. Infatti c’è chi parla di 5 anni anziché di 3 come periodo nel quale sarebbe spalmata la spesa di 14,4 miliardi. Secondo il Financial Times la spesa per i prossimi tre anni sarà di 12,5 miliardi di euro.

Nella precedente conferenza ministeriale, svoltasi nel 2016 a Lucerna, fu annunciato uno stanziamento pari a 10,3 miliardi. Siamo comunque in presenza di un incremento di circa il 40%, salvo capire meglio per quale arco di tempo.