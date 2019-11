Europa e sostenibilità le chiavi per il futuro

«Da soli non si va da nessuna parte - scandisce Riva - e per questo invito voi ragazzi a non ascoltare le sirene del populismo, del nazionalismo: siate liberi e orgogliosi di essere cittadini europei, contribuendo a creare un’Europa sempre più coesa, che vada oltre i campanili».

Se l’obiettivo è quello di “esserci”, il pensiero dell’impresa deve andare alle condizioni che possono garantire continuità. «Governance evoluta oltre la figura dell’imprenditore - osserva Manoukian - crescita dimensionale e proiezione internazionale devono essere priorità assolute. Cambiamenti che devono coinvolgere anche e soprattutto le Pmi».

La sostenibilità ambientale al centro

«Greta ha acceso i riflettori su temi fondamentali - commenta Riva - ma credo che per essere efficace il cambiamento debba partire da ciascuno di noi, dai singoli comportamenti. Chiedendoci ad esempio come è realizzata la maglietta che indossiamo, con quale inchiostro è realizzata, con quali controlli».

L’obiettivo delle due associazioni è quello di prendere il tema dell’assemblea come tappa di un percorso più ampio, che indirizzi attività e iniziative verso i temi della sostenibilità, della formazione dei giovani, dell’alternanza scuola lavoro. «Como, Lecco e Sondrio sono territori vicini - osserva Manoukian - e se vogliamo davvero provare a conquistare il mondo facciamo succedere prima qualcosa tra di noi, partiamo da qui».

La frenata della Germania

Futuro che ad ogni modo al momento non si presenta del tutto roseo, certamente non per la meccanica di Lecco, frenata dal momento-no dell’auto e dal rallentamento in Germania.