Europa e Usa al rialzo, Emergenti in frenata: dopo la Bce il pallino torna agli Usa

2' di lettura

Listini internazionali a due velocità nella settimana alle spalle. Gli Usa e l’Europa hanno chiuso con un rialzo tra l’1% e il 2% nonostante lo scivolone di lunedì mentre gli Emergenti hanno mantenuto il bilancio in rosso con l’indice Msci in flessione di oltre il 2 per cento. La variante Delta ha scosso i listini ma alla fine ha prevalso l’ottimismo sulla scia della ripresa economica. La settimana entrante è un banco di prova particolarmente importante per gli appuntamenti a partire da quello di...