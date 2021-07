Europa e Wall Street in rosso, riflettori sul meeting Bce

3' di lettura

Bilancio in rosso nella settimana alle spalle per i principali indici europei e Wall Street. Le perdite sono state nell’ordine dell’1% in media. Di tenore opposto il bilancio per gli Emergenti con l’indice Msci che ha guadagnato l’1,6% trascinato da Hong Kong e da Seul. La variante Delta del coronavirus e i possibili impatti sulla crescita cominciano a farsi sentire sui listini occidentali. Nella settimana entrante l’appuntamento clou è rappresentato dal meeting Bce: sarà il primo banco di prova ...