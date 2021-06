Borse Ue in equilibrio dopo il super-giovedì. A Milano scatta Diasorin

3' di lettura

Nell'ultima seduta della settimana, le Borse europee cercano lo spunto per restare con convinzione in territorio positivo, dopo il «super-giovedì» caratterizzato dal meeting Bce, che ha confermato l'approccio accomodante di Francoforte, e dai dati americani dell'inflazione, ai massimi dal 2008 ma non tale da far venir meno il supporto della Federal Reserve. Così, in attesa dei dati sulla fiducia dei consumatori negli Stati Uniti, tutti i principali indici del Vecchio Continente sono in leggero rialzo, con il CAC 40 di Parigi, il Ftse 100 di Londra e l'IBEX 35 di Madrid che viaggiano a passo più rapido, mentre restano più indietro il DAX 30 di Francoforte e il FTSE MIB di Milano.

Questo all'indomani di una giornata segnata negli Stati Uniti dai nuovi record dell'S&P500, che ha chiuso a +0,47%, e dal rendimento del decennale americano ai minimi da tre mesi (sotto 1,45%). I dati dell'inflazione americana di maggio hanno da una parte mostrato un rialzo importante (+5% annuo), ma hanno fatto emergere elementi che fanno credere a una impennata temporanea e non in grado di far cambiare strategia alle banche centrali.

A passo rapido Diasorin, ancora in calo Cnh Industrial

A Piazza Affari in evidenza soprattutto il settore sanitario, con Diasorin in prima fila, dopo il giudizio positivo arrivato dal broker Berenberg. La casa di investimento ha alzato la raccomandazione da «hold» a «buy», indicando un target di prezzo sui 12 mesi a 170 euro (da 150). Vanno bene anche Inwit e Nexi, ai massimi dalla quotazione avvenuta nel 2019 sulla scia dell'andamento dei volumi di utilizzo delle carte di pagamento. Deboli banche e assicurazioni, ma soprattutto Cnh Industrial, al terzo calo consecutivo dopo aver aggiornato il top storico a 15 euro per azione.

A Parigi sale lo champagne Laurent-Perrier

Sugli altri listini, in rosso Deutsche Bank a Francoforte e Technipfmc a Parigi.Sempre alla Borsa francese buon andamento per lo champagne Laurent-Perrier, dopo i conti annuali. La maison ha concluso l’esercizio 2020-2021 (a marzo) con un utile netto in aumento del 6,5% a 25,2 milioni di euro, nonostante un calo del 19,5% a 195,2 milioni del fatturato a causa della pandemia di Covid-19.